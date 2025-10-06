Авторизация

Україна через погану погоду втратила половину врожаю ягід

15:56 06.10.2025 |

Новини АПК

 

Сезон ягід 2025 року в Україні виявився складним: через заморозки та інші погодні ризики фермери втратили близько 50% врожаю. Водночас ті виробники, які зберегли урожай та мали ринки збуту, змогли заробити рекордно добре.

Про це у своїй колонці на AgoTimes повідомила Ганна Луцько, консультантка з агрономічних питань.

За її словами, найбільші втрати були у Бориспільському районі Київщини - до 70% урожаю лохини загинуло ще взимку, а решту в липні знищив град. На Волині втрати ягід сягнули 80-90%, зокрема вимерзла навіть чорниця в лісі. У Львівській області холод пошкодив близько 20% насаджень, але гірські плантації врятували частину врожаю. Івано-Франківщина та Закарпаття зазнали мінімальних втрат, до 15%.

У Дніпропетровській області заморозки до -7°C знищили до 30% суниці садової. Малина затрималася в розвитку, і на момент збору вдалося зібрати лише половину врожаю середньостиглих сортів. Натомість у Черкаській області сезон пройшов майже без втрат.

Попри складний рік, ціни на ягоду стали найвищими за останні п'ять років і залишалися стабільними до кінця сезону.

«Середня ціна на органічну лохину торгової марки BigBlue була вище 200 грн за кілограм. Зараз за кілограм якісної замороженої малини пропонують 4-4,5 євро, а органічної - 5-6,5 євро», - зазначила Луцько.

Вона також зауважила, що в Україні зростає споживання органічних ягід, що свідчить про підвищення екологічної свідомості та турботу населення про здоров'я.
 

