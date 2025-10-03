Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії вже зібрали понад 31,5 мільйона тонн зерна
12:41 03.10.2025 |
В Україні станом на 3 жовтня аграрії намолотили 31,549 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
"Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено понад 22,5 млн т з площі 5,02 млн га; ячменю - 5,33 млн т (1,35 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 2,06 млн т (405,4 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. т на площі 315,8 тис. га.
Також аграрії збирають олійні культури. Так, найбільше зібрано соняшнику - 5,54 млн т з площі 3,02 млн га, ріпаку - 3,3 млн т (1,28 млн га), а сої - 2,23 млн т (1,01 млн га).
Цукрових буряків викопано вже 2,42 млн т на площі 49,8 тис. га.
Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,7 млн т зернових із 1,12 млн га. Провідні позиції у рейтингу також залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,43 млн т із 437 тис. га), Кіровоградщиною (2,22 млн т із 541,3 тис. га) та Хмельниччиною (2,18 млн т із 317,5 тис. га).
Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої - 46%, кукурудзи - 10%, цукрових буряків - 25%. Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Світові ціни на продовольство у вересні знизилися на 0,7% - ФАО
|Ціни на нафту слабо зростають, але завершують тиждень у мінусі, Brent на рівні $64,5 за барель
|До законопроєкту про віртуальні активи в Україні внесли понад 2500 правок
|В Україні цьогоріч ФОПи частіше відкривалися, ніж закривалися: жінки випередили чоловіків
|Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ
|Попит на нові комерційні авто в Україні у вересні зріс на 4% - «УкрАвтопром»
Бізнес
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком