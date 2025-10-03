Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські аграрії вже зібрали понад 31,5 мільйона тонн зерна

12:41 03.10.2025 |

Новини АПК

Українські аграрії вже зібрали понад 31,5 мільйона тонн зерна

 

В Україні станом на 3 жовтня аграрії намолотили 31,549 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

"Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,5 млн т з площі 5,02 млн га; ячменю - 5,33 млн т (1,35 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 2,06 млн т (405,4 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. т на площі 315,8 тис. га.

Також аграрії збирають олійні культури. Так, найбільше зібрано соняшнику - 5,54 млн т з площі 3,02 млн га, ріпаку - 3,3 млн т (1,28 млн га), а сої - 2,23 млн т (1,01 млн га).

Цукрових буряків викопано вже 2,42 млн т на площі 49,8 тис. га.

Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,7 млн т зернових із 1,12 млн га. Провідні позиції у рейтингу також залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,43 млн т із 437 тис. га), Кіровоградщиною (2,22 млн т із 541,3 тис. га) та Хмельниччиною (2,18 млн т із 317,5 тис. га).

Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої - 46%, кукурудзи - 10%, цукрових буряків - 25%. Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес