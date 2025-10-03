Українські аграрії вже зібрали понад 31,5 мільйона тонн зерна

В Україні станом на 3 жовтня аграрії намолотили 31,549 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

"Станом на 3 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 31 548,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 65% площ, засіяних цими культурами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,5 млн т з площі 5,02 млн га; ячменю - 5,33 млн т (1,35 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 2,06 млн т (405,4 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 879,6 тис. т на площі 315,8 тис. га.

Також аграрії збирають олійні культури. Так, найбільше зібрано соняшнику - 5,54 млн т з площі 3,02 млн га, ріпаку - 3,3 млн т (1,28 млн га), а сої - 2,23 млн т (1,01 млн га).

Цукрових буряків викопано вже 2,42 млн т на площі 49,8 тис. га.

Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,7 млн т зернових із 1,12 млн га. Провідні позиції у рейтингу також залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,43 млн т із 437 тис. га), Кіровоградщиною (2,22 млн т із 541,3 тис. га) та Хмельниччиною (2,18 млн т із 317,5 тис. га).

Загалом, соняшнику зібрано з 58,7% засіяних площ, сої - 46%, кукурудзи - 10%, цукрових буряків - 25%. Збір пшениці, ячменю, гороху і ріпаку завершений.