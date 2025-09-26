Українські аграрії завершили збір пшениці

В Україні аграрії завершили збирання пшениці, ячменю і гороху.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

"Станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрано 30 423 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га. Обмолочено 63% площ, засіяних цими культурами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено 22 525 тис. т з площі 5 020 тис. га, ячменю - 5 330,3 тис. т (1 345,6 тис. га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), кукурудзи - 964,2 тис. т (195,9 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 859,4 тис. т на площі 308,7 тис. га.

Найбільший обсяг зернових зібрали сільгоспвиробники Одеської області - 3 687,4 тис. т з площі 1 101,1 тис. га.

На Вінниччині аграрії намолотили 2 418,9 тис. т (436 тис. га), в Кіровоградській області - 2 223,8 тис. т (541,3 тис. га), на Хмельниччині - 2 134,9 тис. т (309,6 тис. га).

Крім того, ріпаку зібрано 3 303,2 тис. т на площі 1 275,6 тис. га. Збір цієї культури завершений. Сої зібрано 1 511 тис. т (749,7 тис. га), соняшнику - 4 112,7 тис. т (2 239,3 тис. га).

Цукрових буряків викопано вже 1 419,8 тис. тонн на площі 29 тис. га.