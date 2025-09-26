Фінансові новини
Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами
23:25 25.09.2025 |
Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, створений у 2024 році урядом за підтримки Євросоюзу та Групи Світового банку, з початку роботи надав гарантії на 31,76 млн грн за 35 кредитами на загальну суму 63,6 млн грн, повідомив голова правління Фонду Олег Приходько.
"Статутний фонд наповнений уже повністю... Максимальний обсяг гарантій, що може надати Фонд, становить 3,2 млрд грн. Це дає можливість видати кредити малим фермерам до 6 млрд грн", - сказав він на конференції Agro Finance 2025, яку днями провів Ощадбанк.
Приходько зазначив, що Фонд має 8 банків партнерів, з яких 7 вже видавали кредити під його гарантії в 15 областях.
За його словами, наразі ведеться робота над тим, щоб збільшити максимальний обсяг гарантій, який може надавати Фонд.
Голова правління нагадав, що гарантії видаються агропідприємствам, в яких працює до 250 працівників та які обробляють до 500 га, мають балансову вартість активів до EUR20 млн та виручку до EUR40 млн, а також частку агропродукції в ній від 75% та вище.
За даними Фонду, всього на отримання його гарантій можуть претендувати до 28,9 тис. компаній, з яких земельний банк до 50 га мають 60%, від 50 до 150 га - 25%, 150-300 га - 10% та 300-500 га - 5%
Розмір кредиту обмежений 30 млн грн, комісія за надання гарантії складає 0,5%, а за управління - 0,2%.
На початку липня цього року Приходько в колонці для видання "Економічна правда" повідомив, що за півтора року роботи видано 33 кредити під гарантії Фонду: 22 - на поповнення обігових коштів для підтримки поточної діяльності до 3 років, 11 - на інвестиційні цілі до 7 років. Середній розмір кредиту - від 800 тис. до 1,2 млн грн, а в окремих випадках - до 6,95 млн грн.
