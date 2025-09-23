Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України
17:26 23.09.2025 |
Українські аграрії вже в усіх регіонах розпочали сівбу озимих культур і станом на 23 вересня 2025 року засіяли зерновими площу в 1,6 млн гектарів.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
Зокрема, озимої пшениці посіяно на площі 672 тис. га, озимого ячменю - 37,7 тис. га, озимого жита - 17,7 тис. га, озимого ріпаку - 872,6 тис. га.
За посівами зернових культур лідирують Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.
Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.
Як повідомлялося, в Україні станом на 19 вересня аграрії намолотили 29 769,6 тис. тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 088,7 тис. га, обмолочено 62% площ. Зокрема, пшениці зібрано понад 22,47 млн т з площі понад 5 млн га, ячменю - 5,33 млн т (1,34 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 388,7 тис. т (із 90,3 тис. га).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $67,7 за барель
|Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України
|Зростання цін промвиробників в Україні в серпні 2025р прискорилося до 4,7% - Держстат
|Україна з початку маркетингового року експортувала понад 4 мільйони тонн пшениці
|Україна і Корея готують ще 13 спільних економічних проєктів
|Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg