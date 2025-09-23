Озимі на зерно сіють вже в усіх областях України

Українські аграрії вже в усіх регіонах розпочали сівбу озимих культур і станом на 23 вересня 2025 року засіяли зерновими площу в 1,6 млн гектарів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Зокрема, озимої пшениці посіяно на площі 672 тис. га, озимого ячменю - 37,7 тис. га, озимого жита - 17,7 тис. га, озимого ріпаку - 872,6 тис. га.

За посівами зернових культур лідирують Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.

Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 вересня аграрії намолотили 29 769,6 тис. тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 088,7 тис. га, обмолочено 62% площ. Зокрема, пшениці зібрано понад 22,47 млн т з площі понад 5 млн га, ячменю - 5,33 млн т (1,34 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 388,7 тис. т (із 90,3 тис. га).