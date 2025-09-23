Авторизация

Україна з початку маркетингового року експортувала понад 4 мільйони тонн пшениці

14:34 23.09.2025 |

Новини АПК

 

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 22 вересня, експортувала 5,82 млн т зернових та зернобобових культур, з них 4,02 млн т пшениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, із початку 2025/2026 МР, станом на 22 вересня, Україна експортувала 4,02 млн т пшениці (торік - 5,59 млн т), 791 тис. т ячменю (торік - 1,24 млн т) та 893 тис. т кукурудзи (2,66 млн т). Поставок жита поки не було.

Крім того, Україна поставила 13,2 тис. т борошна (проти 17,4 тис. т за аналогічний період минулого МР).
 

