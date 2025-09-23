Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Україна «завалила» цукром ринок, жаліються виробники ЄС
10:41 23.09.2025 |
Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.
Про це йдеться у публікації Financial Times.
Європейська цукрова промисловість переживає глибокий спад. Високі витрати та регуляторний тиск вплинули на прибутки та навіть змушують заводи закриватися, говориться у публікації.
Через зростання експорту з України утворився надлишок запасів, виробництво цукрових буряків зросло, а споживання цукру зменшилося.
"Якщо ціни не скоригуються, ми побачимо ще більше закриттів цукрових заводів у Європі", - зазначили у Cristalco, підрозділі великого виробника Cristal Union.
У французькому цукровому холдингу Tereos кажуть, що зниження цін і зростання витрат, пов'язаних із кліматом, хворобами та регуляторними вимогами, "поставили під загрозу довгострокову життєздатність європейського виробництва цукру".
У Tereos повідомили про зростання собівартості на 200 € за тонну з 2017 року. Сектор також тисне політика ЄС, яка "ставить виробників блоку перед жорсткішими екологічними стандартами".
Також виробники зазначають, що імпорт з України, що у 2023-2024 роках перевищив 1 млн т. Брюссель скоротив квоти на 80%.
За даними Європейської комісії, ціни на цукор у Європі впали більш ніж на третину з минулого літа - до 536 €/т у червні. Спекулятивні трейдери накопичили найбільшу чисту коротку позицію за ф'ючерсами на цукор у Нью-Йорку з 2019 року - найбільшу колективну ставку на зниження цін за останні роки, згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).
У серпні Tereos повідомив, що виручка за три місяці до кінця червня знизилася на 25% рік до року - до €1,2 млрд, тоді як показник EBITDA впав на 79% - до €56 млн. Група зафіксувала операційний збиток у €22 млн, а чистий борг зріс до €2,265 млрд, проте компанія зберегла прогноз на повний рік.
Südzucker повідомила про падіння операційного прибутку на 85% - до 22 млн €, а цукровий підрозділ зазнав збитку у 56 млн €. Компанія очікує збитки до 200 млн €, але прогнозує відновлення цін.
Cristal Union знизила чистий прибуток на 62% - до 117 млн € і попередила про «набагато несприятливіші ринкові умови». Через падіння цін у Європі вже закрито п'ять заводів, а площі під буряками скоротяться майже на 10%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Потужності 60% виробників дронів не завантажені через брак замовлень від держави, – президент ТСУ
|Фонд держмайна продав Укррибпроєкт за ₴61 мільйон
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.09.25
|Україна «завалила» цукром ринок, жаліються виробники ЄС
|Державіаслужба отримала нового керівника
|Кабмін призначив десятого заступника міністра розвитку: раніше був в НБУ і Case Україна
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
Бізнес
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц