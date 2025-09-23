Україна «завалила» цукром ринок, жаліються виробники ЄС

Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

Європейська цукрова промисловість переживає глибокий спад. Високі витрати та регуляторний тиск вплинули на прибутки та навіть змушують заводи закриватися, говориться у публікації.

Через зростання експорту з України утворився надлишок запасів, виробництво цукрових буряків зросло, а споживання цукру зменшилося.

"Якщо ціни не скоригуються, ми побачимо ще більше закриттів цукрових заводів у Європі", - зазначили у Cristalco, підрозділі великого виробника Cristal Union.

У французькому цукровому холдингу Tereos кажуть, що зниження цін і зростання витрат, пов'язаних із кліматом, хворобами та регуляторними вимогами, "поставили під загрозу довгострокову життєздатність європейського виробництва цукру".

У Tereos повідомили про зростання собівартості на 200 € за тонну з 2017 року. Сектор також тисне політика ЄС, яка "ставить виробників блоку перед жорсткішими екологічними стандартами".

Також виробники зазначають, що імпорт з України, що у 2023-2024 роках перевищив 1 млн т. Брюссель скоротив квоти на 80%.

За даними Європейської комісії, ціни на цукор у Європі впали більш ніж на третину з минулого літа - до 536 €/т у червні. Спекулятивні трейдери накопичили найбільшу чисту коротку позицію за ф'ючерсами на цукор у Нью-Йорку з 2019 року - найбільшу колективну ставку на зниження цін за останні роки, згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

У серпні Tereos повідомив, що виручка за три місяці до кінця червня знизилася на 25% рік до року - до €1,2 млрд, тоді як показник EBITDA впав на 79% - до €56 млн. Група зафіксувала операційний збиток у €22 млн, а чистий борг зріс до €2,265 млрд, проте компанія зберегла прогноз на повний рік.

Südzucker повідомила про падіння операційного прибутку на 85% - до 22 млн €, а цукровий підрозділ зазнав збитку у 56 млн €. Компанія очікує збитки до 200 млн €, але прогнозує відновлення цін.

Cristal Union знизила чистий прибуток на 62% - до 117 млн € і попередила про «набагато несприятливіші ринкові умови». Через падіння цін у Європі вже закрито п'ять заводів, а площі під буряками скоротяться майже на 10%.