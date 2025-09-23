Авторизация

У першій половині 2025 року доходи в агросекторі зросли, найбільше — в агрономів

17:53 22.09.2025 |

Новини АПК

 

У першій половині 2025 року 79% агрокомпаній вже підняли оклади та розцінки тим чи іншим персоналу рослинництва й тваринництва, ще 21% планують зробити це до кінця року. Таким чином, ринок продемонстрував активний перегляд компенсацій уже на старті сезону. Такі результати показало дослідження Agrohub, проведене у липні за участю 14 найбільших українських агрохолдингів із загальним земельним банком близько 2 млн га та чисельністю персоналу більше 65000 людей.

Агрономічна служба демонструє найвищі темпи зростання доходів серед ключових категорій персоналу: 81% компаній підняли оклади агрономам на 15-25%.

У першій половині 2025 року доходи в агросекторі зросли, найбільше — в агрономів

 

В інженерній службі більшість (серед 54% компаній) підвищень заробітної плати відбулися в межах до 20%, серед 18% компаній доходи зросли на понад 25% і ще серед 18% - доходи залишилися без змін.

У першій половині 2025 року доходи в агросекторі зросли, найбільше — в агрономів

 

Схожий баланс спостерігається й серед персоналу елеваторів, де підходи компаній різняться від помірних індексацій до повної відсутності змін. У земельній службі переважають індексації до 15% (63% компаній), 27% збільшили доходи до 20-25%, а ще 18% додали до зарплат 25+%.

У першій половині 2025 року доходи в агросекторі зросли, найбільше — в агрономів

 

У першій половині 2025 року доходи в агросекторі зросли, найбільше — в агрономів

 

Серед учасників дослідження, які вже переглянули дохід своїх співробітників у 2025 році, 55% компаній мають у структурі бізнесу тваринництво. У цьому напрямі динаміка виявилася різною: якщо у молочному та м'ясному скотарстві доходи працівників зросли переважно на 15-20%, то у свинарстві змін практично не зафіксовано.

Серед персоналу на комбінованій формі оплати (фіксована + відрядна частини) найбільше зростання доходів відбулося у механізаторів (переважно на понад 25%), у водіїв - до 20%, а у колег з елеваторів - до 15%. Додатково, при аналізі відрядних розцінок видно, що для механізаторів і водіїв вони зросли на 10-20%, а для персоналу елеваторів - у межах до 15%.

Більшість учасників підняли зарплати з квітня 2025 року. Серед ключових причин компанії називають вирівнювання оплат із ринковими, конкуренцію за кадри, інфляційні очікування та кращі, ніж прогнозувалося, фінансові результати сезону.

«Ми бачимо, що ринок праці в агросекторі діє проактивно. Агрономи залишаються ключовою категорією для бізнесу, і компанії готові вкладатися у їхню мотивацію. Перевага нині віддається підвищенню окладної частини - вона дорожча для роботодавця, але ефективніша для утримання персоналу», - зазначає Дмитро Лєбєдєв, керівник напрямку Agrohub Benchmarking.
За матеріалами: Latifundist.com
 

