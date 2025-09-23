Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні лише три області збільшили агровиробництво цього року

17:40 22.09.2025 |

Новини АПК

 

Обсяг виробництва агропродукції в Україні у січні - серпні 2025 року знизився на 8,4% порівняно з показником торік.

Про це свідчать підрахунки Державної служби статистики.

Так, виробництво галузі рослинництва зменшилось на 9,7%, тваринництва - на 4,9%.

Зазначається, що агропідприємства скоротили виробництво на 9,6% порівняно з аналогічним періодом торік, господарства населення - на 6,3%.

В Україні лише три області за підсумками січня - серпня збільшили сільгоспвиробництво - Львівська (+2%), Івано-Франківська (+0,6%) та Чернігівська (0,5%).

Найбільше скорочення сільгоспвиробництва спостерігається на Донеччині (-46,4%), Херсонщині (-27,8%) та Дніпропетровщині (-21,5%).
За матеріалами: Agroportal.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес