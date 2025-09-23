В Україні лише три області збільшили агровиробництво цього року

Обсяг виробництва агропродукції в Україні у січні - серпні 2025 року знизився на 8,4% порівняно з показником торік.

Про це свідчать підрахунки Державної служби статистики.

Так, виробництво галузі рослинництва зменшилось на 9,7%, тваринництва - на 4,9%.

Зазначається, що агропідприємства скоротили виробництво на 9,6% порівняно з аналогічним періодом торік, господарства населення - на 6,3%.

В Україні лише три області за підсумками січня - серпня збільшили сільгоспвиробництво - Львівська (+2%), Івано-Франківська (+0,6%) та Чернігівська (0,5%).

Найбільше скорочення сільгоспвиробництва спостерігається на Донеччині (-46,4%), Херсонщині (-27,8%) та Дніпропетровщині (-21,5%).