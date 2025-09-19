Падіння сільгоспвиробництва за результатами серпня уповільнилося до 8,4% - Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за вісім місяців 2025 року скоротився порівняно із аналогічним періодом 2024 року на 8,4%, тоді як за результатами семи місяців падіння сягало 18,5%, повідомила Державна служба статистики у п'ятницю.

Згідно з її даними, в господарствах населенням скорочення за результатами січня-серпня склало 6,3%, тоді як в підприємствах - 9,6%.

В розрізі напрямків виробництво продукції рослинництва за результатами вісім місяців скоротилося на 9,7% (населення - 5,3%, підприємства - 12,2%), тоді як продукції тваринництва - на 4,9% (населення - 8,6%, підприємства - 2,4%).

Як повідомлялося, за результатами семи місяців падіння виробництва продукції рослинництва становило 25,5% (населення - 11,7%, підприємства - 30,6%), тоді як продукції тваринництва - на 4,7% (населення - 8,3%, підприємства - 2,3%).