Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами

13:16 19.09.2025 |

Новини АПК

Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами

 

В Україні станом на 19 вересня аграрії намолотили 29 769,6 тис. тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 088,7 тис. га, обмолочено 62% площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено: пшениці понад 22,47 млн т з площі понад 5 млн га; ячменю - 5,33 млн т (1,34 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 388,7 тис. т (із 90,3 тис. га).

Інших зернових і зернобобових культур зібрано 844,3 тис. т на площі 304,7 тис. га.

Лідерами за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, Вінниччини та Кіровоградщини. На Одещині намолочено понад 3,67 млн т зернових із 1,09 млн га, на Вінниччині - понад 2,4 млн т із 434,4 тис. га, а на Кіровоградщині - 2,21 млн т із 538,4 тис. га.

Триває збір олійних культур. Аграрії завершили збір ріпаку із показником понад 3,3 млн т з площі 1,27 млн га. Сої зібрали 944,9 тис. т із 483 тис. га, а соняшнику - 2,41 млн т (1,37 млн га). Цукрових буряків викопано 632,5 тис. т на площі 12,7 тис. га.
 

