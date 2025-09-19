Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами
13:16 19.09.2025 |
В Україні станом на 19 вересня аграрії намолотили 29 769,6 тис. тонн зернових та зернобобових культур на площі 7 088,7 тис. га, обмолочено 62% площ.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено: пшениці понад 22,47 млн т з площі понад 5 млн га; ячменю - 5,33 млн т (1,34 млн га), гороху - 626,6 тис. т (266 тис. га), а кукурудзи - 388,7 тис. т (із 90,3 тис. га).
Інших зернових і зернобобових культур зібрано 844,3 тис. т на площі 304,7 тис. га.
Лідерами за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, Вінниччини та Кіровоградщини. На Одещині намолочено понад 3,67 млн т зернових із 1,09 млн га, на Вінниччині - понад 2,4 млн т із 434,4 тис. га, а на Кіровоградщині - 2,21 млн т із 538,4 тис. га.
Триває збір олійних культур. Аграрії завершили збір ріпаку із показником понад 3,3 млн т з площі 1,27 млн га. Сої зібрали 944,9 тис. т із 483 тис. га, а соняшнику - 2,41 млн т (1,37 млн га). Цукрових буряків викопано 632,5 тис. т на площі 12,7 тис. га.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
|Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026
|Українські аграрії обмолотили 62% площ під зерновими культурами
|Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД
|Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд - міністр фінансів
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Представники Міноборони і німецької компанії FFG обговорили локалізацію ремонту бронетехніки в Україні
Бізнес
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії