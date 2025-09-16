Аграрії вже засіяли понад мільйон гектарів озимих

В Україні станом на 15 вересня 2025 року аграрії засіяли понад 1,05 млн га озимих культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Станом на 15 вересня 2025 року українські аграрії засіяли 1053,6 тис. га озимих культур. Озимі на зерно наразі сіють вже у 18 областях України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що озимої пшениці посіяно 248,1 тис. га, ячменю - 9,3 тис. га, жита - 5,3 тис. га та 790,9 тис. га озимого ріпаку.

Аграрії Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей завершили сівбу озимого ріпаку, в інших областях сівба триває.



