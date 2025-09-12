Авторизация

Держава віддала аграріям у суборенду ще 183,5 га земель

16:58 12.09.2025 |

Новини АПК

 

За результати торгів "Земельного банку" цього тижня держава отримає близько 2,8 млн грн з ПДВ. На торги було виставлено 183,49 га земельних ділянок.

Про це інформує Фонд державного майна України.

"2,4 млн гривень (+400 тис. грн ПДВ) - результати торгів "Земельного банку" цього тижня. У електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк", - говориться у повідомленні.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 400 тис. грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 2,8 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.

Відбулося 10 онлайн-аукціонів, 20 - загальна кількість пропозицій на торгах. В ході торгів вартість зросла у 2,7 раза. Середня вартість суборенди за гектар склала 12 730 гривень. Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Дніпропетровська та Одеська області.

За матеріалами: Економічна правда
 

