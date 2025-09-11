Аграрії закликають уряд змінити правила визначення територій бойових дій та оренди землі

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) закликала уряд внести термінові зміни до законодавства щодо визначення територій бойових дій та правового захисту агровиробників, які працюють під обстрілами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні організації до прем'єр-міністра Юлії Свириденко, віцепрем'єр-міністра та міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олексія Кулеби, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

«Багато територій, де вже фактично неможливо працювати й де іноді проводиться евакуація цивільного населення, не включаються до Переліку територій, де ведуться бойові дії, затвердженого Постановою КМУ № 1364», - зауважили експерти.

Через це агропідприємства не мають правових підстав для призупинення роботи, звільнення від податків чи перегляду договірних зобов'язань.

ВАР закликала уряд оновити порядок формування переліку бойових територій, оскільки чинна система не враховує реальний рівень небезпеки - органи місцевого самоврядування часто не подають дані, побоюючись втрати бюджетних надходжень.

Крім того, експерти закликали уряд надати аграріям можливість тимчасово призупиняти дію орендних договорів без штрафів і обов'язкової оплати - у випадках, коли обробіток земель є небезпечним через обстріли.

«Жоден врожай не вартий людського життя. Якщо держава не визнає новий характер війни й не запроваджує відповідних правових рішень, вона фактично залишає аграріїв сам-на-сам із війною - без правил, без захисту, без опори. Ми закликаємо Уряд до рішучих дій - не після чергової загибелі, а до неї», - наголошують у ВАР.