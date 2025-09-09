Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по «5-7-9%» за договорами у 2022-2025рр

23:38 08.09.2025 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко

"Уряд продовжує працювати. Провели тематичне засідання Кабміну - цього разу у фокусі тема підтримки підприємців різних галузей. Низка важливих змін, яких чекав ринок", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

Зокрема, за її словами, Кабмін продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках.

"Це допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни", - заявила премʼєр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес