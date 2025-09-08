Авторизация

Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу

 

Віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка оголосив про вихід на "фінішну пряму" процесу скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своїх соцмережах.

Качка повідомив, що Україна у рамках підготовки до переговорів про вступ до ЄС почала обговорювати з Єврокомісією Кластер 5 щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості - останній, щодо якого ще не проведено скринінг.

Він відзначив, що там сконцентровані "найбільш чутливі теми переговорів".

"Сьогодні говоримо про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування. За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими", - зазначив віцепрем'єр.

"У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою. Успіхом в переговорах є стане така інтеграція з ЄС, що зробить нас разом найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі. Я вірю, що це можливо", - додав Тарас Качка.

Ключові теги: ЄС
 

