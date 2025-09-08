Фінансові новини
- 08.09.25
- 12:14
Сирія почала купувати пшеницю в Україні: два перших судна вже у сирійських портах
11:52 08.09.2025 |
До сирійських портів Латакія та Тартус прибули два судна з українською пшеницею: 16 тис. тонн - до Латакії та 21,5 тис. тонн - до Тартуса.
Про це повідомляє сирійське видання Enab Baladi, посилаючись на слова Абдула Ваххаб аль-Сафара, директор внутрішньої торгівлі та захисту прав споживачів у провінціях Латакія та Тартус
Зазначається, що поставки здійснюються в межах серії контрактів, підписаних Сирійською зерновою агенцією. Основна мета імпорту- збільшити стратегічні запаси пшениці та забезпечити безперервне постачання борошна для державних і приватних пекарень по всій країні. Найближчим часом очікуються додаткові партії в рамках плану покриття внутрішнього попиту протягом року.
Виробництво пшениці в Сирії у сезоні 2024-2025 різко скоротилося через посуху, брак опадів і наслідки зміни клімату. В результаті фактичний урожай становив близько 750 тис. тонн, або лише 25% від середнього показника, порівняно з 2 млн тонн торік (-65,2%). До 2011 року країна виробляла 3-4 млн тонн і експортувала надлишки, зокрема до Європи. Але через високі витрати на добрива, насіння, пестициди та паливо, а також низькі закупівельні ціни фермери відмовляються від вирощування пшениці, а через дороговизну зрошення частина господарств продає зерно ще до жнив як корм для худоби.
Раніше Сирія не змогла завершити міжнародний тендер на імпорт 100 тис. тонн пшениці, хоча частина обсягів - 6,6 тис. тонн із Росії - вже надійшла. Після зняття санкцій імпорт спростився і подешевшав завдяки можливості прямих банківських переказів.
За оцінками міністерства сільського господарства, річна потреба Сирії у пшениці становить 4 млн тонн, що залишає дефіцит близько 80% для покриття внутрішнього попиту.
