Світові ціни на продовольство в серпні практично не змінилися - ФАО

Світові ціни на продовольство в серпні порівняно з липнем практично не змінилися: їхній індекс становив 130,1 пункти проти переглянутого за липень значення 130 пунктів, повідомляється в щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Зростання індексів цін на м'ясо, цукор і рослинні олії було компенсовано зниженням значень індексів цін на зернові та молочну продукцію.

Загалом значення індексу виявилося на 6,9% вищим за показник серпня 2024 року, але на 18,8% нижчим за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в серпні був на 0,8% нижчим за показник за липень і на 4,1% - серпня 2024 року. "Світові ціни на пшеницю знизилися порівняно з рівнем минулого місяця, що зумовлено наявністю значної пропозиції на світовому ринку та млявим імпортним попитом, насамперед із боку великих покупців в Азії та Північній Африці. Зниженню цін додатково сприяв вищий врожай у ЄС та в Російській Федерації", - йдеться в огляді.

Зростання світових цін на кукурудзу експерти ФАО пояснюють можливим впливом спеки на її врожай у ЄС, а також зростанням попиту на кормові цілі та для виробництва етанолу, насамперед у США.

Індекс цін на рослинні олії в серпні порівняно з липнем зріс на 1,4%, він став найвищим показником з липня 2022 року. Це пов'язано зі зростанням котирувань пальмової, соняшникової та ріпакової олій на тлі незначного зниження цін на соєву олію.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця виявився на 0,6% вищим за липневий показник, у річному вираженні зростання становило 4,9%. "Це зумовлено зростанням цін на яловичину і баранину, яке нівелювало зниження цін на м'ясо птиці на тлі загалом стабільних котирувань свинини", - йдеться в огляді. Світові ціни на яловичину досягли нового рекордного рівня, цьому сприяв активний попит з боку США, що зумовив зростання котирувань в Австралії, а також стабільний імпортний попит з боку Китаю, який підтримав експортні ціни в Бразилії на високому рівні. Зростання цін на баранину тривало п'ятий місяць поспіль на тлі скорочення експортної пропозиції в Океанії. Світові ціни на свинину залишалися на стабільному рівні в умовах збалансованості глобального попиту та пропозиції. Котирування м'яса птиці, навпаки, знизилися у зв'язку з великими обсягами експортних поставок з Бразилії.

Індекс цін на молочну продукцію в серпні виявився на 1,3% нижчим за липневий рівень. Зниження триває другий місяць поспіль. Однак ціни все ще на 16,2% вищі, ніж у серпні минулого року. Зниження стало результатом падіння світових цін на вершкове масло, сир і сухе незбиране молоко, воно компенсувало зростання котирувань сухого знежиреного молока.

Індекс цін на цукор у серпні порівняно з липнем зріс на 0,2%. Зростання було зафіксовано після п'яти місяців зниження. Однак у річному вираженні індекс виявився на 9% нижчим. Серпневе зростання обумовлене, перш за все, видами на урожай цукрової тростини в Бразилії, що викликають занепокоєння, на тлі зниження врожайності та низького рівня виходу цукру в ключових районах виробництва на півдні країни. Зміцнення світового імпортного попиту на цукор, зокрема з боку Китаю, також сприяло підвищенню цін. Водночас поліпшення видів на врожай в Індії та Таїланді на тлі сприятливих погодних умов чинило стримувальний вплив на зростання цін, наголошується в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.