Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світові ціни на продовольство в серпні практично не змінилися - ФАО

12:28 05.09.2025 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство в серпні порівняно з липнем практично не змінилися: їхній індекс становив 130,1 пункти проти переглянутого за липень значення 130 пунктів, повідомляється в щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Зростання індексів цін на м'ясо, цукор і рослинні олії було компенсовано зниженням значень індексів цін на зернові та молочну продукцію.

Загалом значення індексу виявилося на 6,9% вищим за показник серпня 2024 року, але на 18,8% нижчим за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в серпні був на 0,8% нижчим за показник за липень і на 4,1% - серпня 2024 року. "Світові ціни на пшеницю знизилися порівняно з рівнем минулого місяця, що зумовлено наявністю значної пропозиції на світовому ринку та млявим імпортним попитом, насамперед із боку великих покупців в Азії та Північній Африці. Зниженню цін додатково сприяв вищий врожай у ЄС та в Російській Федерації", - йдеться в огляді.

Зростання світових цін на кукурудзу експерти ФАО пояснюють можливим впливом спеки на її врожай у ЄС, а також зростанням попиту на кормові цілі та для виробництва етанолу, насамперед у США.

Індекс цін на рослинні олії в серпні порівняно з липнем зріс на 1,4%, він став найвищим показником з липня 2022 року. Це пов'язано зі зростанням котирувань пальмової, соняшникової та ріпакової олій на тлі незначного зниження цін на соєву олію.

Індекс цін на м'ясо минулого місяця виявився на 0,6% вищим за липневий показник, у річному вираженні зростання становило 4,9%. "Це зумовлено зростанням цін на яловичину і баранину, яке нівелювало зниження цін на м'ясо птиці на тлі загалом стабільних котирувань свинини", - йдеться в огляді. Світові ціни на яловичину досягли нового рекордного рівня, цьому сприяв активний попит з боку США, що зумовив зростання котирувань в Австралії, а також стабільний імпортний попит з боку Китаю, який підтримав експортні ціни в Бразилії на високому рівні. Зростання цін на баранину тривало п'ятий місяць поспіль на тлі скорочення експортної пропозиції в Океанії. Світові ціни на свинину залишалися на стабільному рівні в умовах збалансованості глобального попиту та пропозиції. Котирування м'яса птиці, навпаки, знизилися у зв'язку з великими обсягами експортних поставок з Бразилії.

Індекс цін на молочну продукцію в серпні виявився на 1,3% нижчим за липневий рівень. Зниження триває другий місяць поспіль. Однак ціни все ще на 16,2% вищі, ніж у серпні минулого року. Зниження стало результатом падіння світових цін на вершкове масло, сир і сухе незбиране молоко, воно компенсувало зростання котирувань сухого знежиреного молока.

Індекс цін на цукор у серпні порівняно з липнем зріс на 0,2%. Зростання було зафіксовано після п'яти місяців зниження. Однак у річному вираженні індекс виявився на 9% нижчим. Серпневе зростання обумовлене, перш за все, видами на урожай цукрової тростини в Бразилії, що викликають занепокоєння, на тлі зниження врожайності та низького рівня виходу цукру в ключових районах виробництва на півдні країни. Зміцнення світового імпортного попиту на цукор, зокрема з боку Китаю, також сприяло підвищенню цін. Водночас поліпшення видів на врожай в Індії та Таїланді на тлі сприятливих погодних умов чинило стримувальний вплив на зростання цін, наголошується в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес