Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на українську кукурудзу будуть рости завдяки попиту європейських країн - аналітики
10:39 04.09.2025 |
Ринок кукурудзи поступово зміщує акценти на новий урожай, минулорічне зерно майже втратило ліквідність, а реальних угод із ним практично немає, водночас Європа демонструє стабільний інтерес до української продукції, і попит з боку імпортерів залишається високим, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
"Новий урожай кукурудзи оцінюється на ринку в широкому діапазоні $197-203 за тонну. Окремі трейдери вже виходять із вищими рівнями - $205-206 на базисі CPT-порт із поставками у жовтні-листопаді. Попит з боку імпортерів активний, зокрема, з Іспанії, Португалії та Нідерландів із поставками в листопаді-грудні. ЄС стикається з серйозними проблемами врожайності. У Франції перші обмолоти показали лише 3-4 тонни/га. Схожі труднощі мають інші виробники кукурудзи - Румунія, Угорщина та Польща, що змушує ЄС збільшувати імпорт із прогнозованих 18-19 млн тонн до 22-23 млн тонн, і Україна тут виглядає ключовим постачальником", - зазначили аналітики.
За їх інформацією, українські експортери вже реалізували близько 4 млн тонн нового врожаю імпортерам із поставками на листопад-грудень. Але на ринку може виникнути дефіцит через погодні умови, що додатково стимулюватиме зростання закупівельних цін.
"Трейдерам, можливо, доведеться підвищувати ціни, але істотного зростання очікувати не варто. Одним із визначальних чинників буде хід збиральної кампанії. Через затримку вегетації перші значні партії кукурудзи з центру та півночі надійдуть лише у другій половині жовтня. Можна прогнозувати орієнтовні ціни на рівні $220 CPT-порт у жовтні. Однак в цей період на ринок активно вийде американська кукурудза. Її обсяг значно перевищить потреби, і це чинитиме серйозний тиск на ціни у жовтні-грудні. Тож у листопаді-січні ринок, ймовірно, стабілізується на рівні $220-230 CPT-порт за тонну, що відповідає сезонним моделям", - резюмували у "Пуск".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Наприкінці серпня-на початку вересня ціни на скраплений газ знизилися під тиском надлишкових пропозицій
|На Одещині з'явиться еко-індустріальний парк «Південний»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.09.25
|Кабмін погодив залучення $88 млн від МБРР на стійке та екологічно збалансоване підприємництво
|Ціни на українську кукурудзу будуть рости завдяки попиту європейських країн - аналітики
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
Бізнес
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження