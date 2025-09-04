Ціни на українську кукурудзу будуть рости завдяки попиту європейських країн - аналітики

Ринок кукурудзи поступово зміщує акценти на новий урожай, минулорічне зерно майже втратило ліквідність, а реальних угод із ним практично немає, водночас Європа демонструє стабільний інтерес до української продукції, і попит з боку імпортерів залишається високим, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"Новий урожай кукурудзи оцінюється на ринку в широкому діапазоні $197-203 за тонну. Окремі трейдери вже виходять із вищими рівнями - $205-206 на базисі CPT-порт із поставками у жовтні-листопаді. Попит з боку імпортерів активний, зокрема, з Іспанії, Португалії та Нідерландів із поставками в листопаді-грудні. ЄС стикається з серйозними проблемами врожайності. У Франції перші обмолоти показали лише 3-4 тонни/га. Схожі труднощі мають інші виробники кукурудзи - Румунія, Угорщина та Польща, що змушує ЄС збільшувати імпорт із прогнозованих 18-19 млн тонн до 22-23 млн тонн, і Україна тут виглядає ключовим постачальником", - зазначили аналітики.

За їх інформацією, українські експортери вже реалізували близько 4 млн тонн нового врожаю імпортерам із поставками на листопад-грудень. Але на ринку може виникнути дефіцит через погодні умови, що додатково стимулюватиме зростання закупівельних цін.

"Трейдерам, можливо, доведеться підвищувати ціни, але істотного зростання очікувати не варто. Одним із визначальних чинників буде хід збиральної кампанії. Через затримку вегетації перші значні партії кукурудзи з центру та півночі надійдуть лише у другій половині жовтня. Можна прогнозувати орієнтовні ціни на рівні $220 CPT-порт у жовтні. Однак в цей період на ринок активно вийде американська кукурудза. Її обсяг значно перевищить потреби, і це чинитиме серйозний тиск на ціни у жовтні-грудні. Тож у листопаді-січні ринок, ймовірно, стабілізується на рівні $220-230 CPT-порт за тонну, що відповідає сезонним моделям", - резюмували у "Пуск".