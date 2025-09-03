Фінансові новини
Аграрії отримають компенсацію 25% вартості вітчизняної техніки за липневими заявками
16:47 03.09.2025 |
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільгосптехніки та обладнання, яка реалізується в межах політики «Зроблено в Україні».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.
«Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової. Це означає нові робочі місця, вчасну сплату податків, підтримку суміжних галузей», - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Так, у липні агровиробники подали 530 заявок на компенсацію вартості 972 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 652 млн грн з ПДВ. Зокрема, компенсація від держави становить 135,9 млн грн.
Серед техніки та обладнання, що купували аграрії, - борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення польових культур, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни тощо.
Загалом за поточний етап програми (грудень 2024 - липень 2025 року) аграрії придбали 5 256 одиниць сільгосптехніки та обладнання на загальну суму 3,7 млрд грн з ПДВ. Компенсація від держави становить 777,9 млн грн.
У міністерстві нагадали, що компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за техніку з українською складовою не менше 60%. Для окремих категорій, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють спеціальні умови.
Повний перелік техніки з підтвердженим рівнем локалізації доступний на сайті Мінекономіки - станом на вересень у ньому понад 13 997 найменувань від 160 виробників.
ТЕГИ
