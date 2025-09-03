Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%

Українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Союз птахівників України.

У грошовому еквіваленті виручка за сім місяців поточного року становила $103,1 млн, що в 2,6 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом семи місяців цього року були Хорватія (11,8%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (9,5%).

У липні найбільші обсяги експорту були до Іспанії - 21,5 млн штук, Великої Британії - 21,4 млн штук та Польщі - 22,7 млн штук.

Як повідомлялося, в травні Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць із України до Канади.

У червні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо найбільших виробників курячих яєць в Україні - груп "Авангард" та Ovostar Union. АМКУ підозрював їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.