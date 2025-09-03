Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%
23:54 02.09.2025 |
Українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.
Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Союз птахівників України.
У грошовому еквіваленті виручка за сім місяців поточного року становила $103,1 млн, що в 2,6 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.
Головними покупцями українських яєць протягом семи місяців цього року були Хорватія (11,8%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (9,5%).
У липні найбільші обсяги експорту були до Іспанії - 21,5 млн штук, Великої Британії - 21,4 млн штук та Польщі - 22,7 млн штук.
Як повідомлялося, в травні Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць із України до Канади.
У червні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо найбільших виробників курячих яєць в Україні - груп "Авангард" та Ovostar Union. АМКУ підозрював їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|На систему онлайн-моніторингу азартних ігор планують витратити 30 млн грн: оголошено тендер
|У липні українці отримали від держави ₴507 мільйонів кешбеку
|Мінфін на аукціонах ОВДП 2 вересня залучив до держбюджету 5,2 млрд грн
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка