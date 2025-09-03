Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за рік збільшила експорт яєць на 86%

23:54 02.09.2025 |

Новини АПК

 

Українські виробники яєць у липні цього року експортували 190,6 млн штук на $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Союз птахівників України.

У грошовому еквіваленті виручка за сім місяців поточного року становила $103,1 млн, що в 2,6 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом семи місяців цього року були Хорватія (11,8%), Велика Британія (10,6%) та Іспанія (9,5%).

У липні найбільші обсяги експорту були до Іспанії - 21,5 млн штук, Великої Британії - 21,4 млн штук та Польщі - 22,7 млн штук.

Як повідомлялося, в травні Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт курячих яєць із України до Канади.

У червні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо найбільших виробників курячих яєць в Україні - груп "Авангард" та Ovostar Union. АМКУ підозрював їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об'єктивних на те причин на ринку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес