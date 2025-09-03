Україна вводить експортне мито на сою і ріпак: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський 2 вересня підписав закон, який передбачає запровадження експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Про це повідомляється на сайті парламенту в картці відповідного законопроєкту №13157.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня.

Мито набере чинності на наступний день після публікації закону.

Експортне мито буде надходити до Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кабінет міністрів повинен протягом трьох місяців подати законопроєкт про його створення.

Сільськогосподарські товаровиробники й кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати експортного мита.

Починаючи з 2030 року експортна ставка буде щороку зменшуватися на 1 відсотковий пункт - до значення 5%.