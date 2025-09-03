Авторизация

Україна вводить експортне мито на сою і ріпак: Зеленський підписав закон

11:58 02.09.2025

Новини АПК, Право

 
Президент Володимир Зеленський 2 вересня підписав закон, який передбачає запровадження експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Про це повідомляється на сайті парламенту в картці відповідного законопроєкту №13157.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня.

Мито набере чинності на наступний день після публікації закону.

Україна вводить експортне мито на сою і ріпак: Зеленський підписав закон

 

Експортне мито буде надходити до Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кабінет міністрів повинен протягом трьох місяців подати законопроєкт про його створення.

Сільськогосподарські товаровиробники й кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати експортного мита.

Починаючи з 2030 року експортна ставка буде щороку зменшуватися на 1 відсотковий пункт - до значення 5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

