Україна у серпні збільшила експорт агропродукції

16:14 01.09.2025 |

Новини АПК

 

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це пише Agrotimes.ua.

В Україні збільшуються обсяги вже зібраного врожаю, а отже, активізується й експорт, говориться у повідомленні.

"У структурі експорту спостерігається зростання відвантажень зернових (за рахунок пшениці) та олійних (за рахунок ріпаку) культур. Відвантаження продуктів переробки олійних культур навпаки зменшуються через скорочення обсягів переробки наприкінці сезону", - повідомляє сайт.

Структура експорту продукції в серпні 2025 року виглядала наступним чином:

* зернові культури: 2,5 млн т (пшениця - 77%, ячмінь - 13%, кукурудза - 10%). Зростання до показника попереднього місяця: +52%;

* олійні культури - 682,4 тис. т (ріпак - 71%, соя - 28%). Зростання: +30%;

* рослинні олії - 211,2 тис. т (соняшникова олія - 71%, соєва - 17% та ріпакова - 12%). Падіння: -59%;

* макухи після вилучення рослинних олій - 280,4 тис. т (соняшникова - 60%, соєва - 40%). Падіння: -35%;

* інші види агропромислової продукції - 322,4 тис т. Падіння: -2%
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

