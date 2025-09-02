Фінансові новини
Україна у серпні збільшила експорт агропродукції
16:14 01.09.2025 |
У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.
Про це пише Agrotimes.ua.
В Україні збільшуються обсяги вже зібраного врожаю, а отже, активізується й експорт, говориться у повідомленні.
"У структурі експорту спостерігається зростання відвантажень зернових (за рахунок пшениці) та олійних (за рахунок ріпаку) культур. Відвантаження продуктів переробки олійних культур навпаки зменшуються через скорочення обсягів переробки наприкінці сезону", - повідомляє сайт.
Структура експорту продукції в серпні 2025 року виглядала наступним чином:
* зернові культури: 2,5 млн т (пшениця - 77%, ячмінь - 13%, кукурудза - 10%). Зростання до показника попереднього місяця: +52%;
* олійні культури - 682,4 тис. т (ріпак - 71%, соя - 28%). Зростання: +30%;
* рослинні олії - 211,2 тис. т (соняшникова олія - 71%, соєва - 17% та ріпакова - 12%). Падіння: -59%;
* макухи після вилучення рослинних олій - 280,4 тис. т (соняшникова - 60%, соєва - 40%). Падіння: -35%;
* інші види агропромислової продукції - 322,4 тис т. Падіння: -2%
