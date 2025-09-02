Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 02:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні побільшало прибуткових підприємств в аграрній сфері
12:55 01.09.2025 |
У сільському, лісовому та рибному господарстві України прибуток до оподаткування великих та середніх підприємств за шість місяців 2025 року сягнув майже 4,2 млрд грн, що на 71,6% більше, ніж за той самий період торік.
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
У відомстві зазначили, що в першому півріччі цього року великі та середні підприємства у сільському, лісовому та рибному господарстві заробили 4,193 млрд грн прибутку, це 171,6% до показника за січень - червень торік.
При цьому частка збиткових підприємств галузі скоротилася з 53,1% до 32,4%.
Зростання прибутку до оподаткування прибуткових підприємств у звітному періоді зафіксовано також у промисловості - на 7,0% (до 203,7 млрд грн), в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів - на 21,2% (до 87,2 млрд грн), сфері тимчасового розміщування й харчування - на 41,6% (до 1,6 млрд грн), інформації та телекомунікацій - на 11,8% (до 21,7 млрд грн).
Водночас спостерігалося скорочення прибутку у сфері фінансів та страхування - на 29,2% (до 167,85 млрд грн), будівництва - на 10,7% (до 4,04 млрд грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 40,2% (до 25,3 млрд грн).
Як повідомлялось, з початку 2025 року 4 959 агропідприємств залучили понад 31,8 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Податкова перевиконала план надходжень до держбюджету на майже ₴71 мільярд
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Кабмін оприлюднив умови конкурсу на літієву ділянку «Добра»
|Азербайджан передав українським енергетикам партію гумдопомоги
|Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку
|Фонд держмайна визначив дату продажу Одеського припортового заводу
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo