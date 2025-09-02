Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні побільшало прибуткових підприємств в аграрній сфері

12:55 01.09.2025 |

Новини АПК

 

У сільському, лісовому та рибному господарстві України прибуток до оподаткування великих та середніх підприємств за шість місяців 2025 року сягнув майже 4,2 млрд грн, що на 71,6% більше, ніж за той самий період торік.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

У відомстві зазначили, що в першому півріччі цього року великі та середні підприємства у сільському, лісовому та рибному господарстві заробили 4,193 млрд грн прибутку, це 171,6% до показника за січень - червень торік.

При цьому частка збиткових підприємств галузі скоротилася з 53,1% до 32,4%.

Зростання прибутку до оподаткування прибуткових підприємств у звітному періоді зафіксовано також у промисловості - на 7,0% (до 203,7 млрд грн), в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів - на 21,2% (до 87,2 млрд грн), сфері тимчасового розміщування й харчування - на 41,6% (до 1,6 млрд грн), інформації та телекомунікацій - на 11,8% (до 21,7 млрд грн).

Водночас спостерігалося скорочення прибутку у сфері фінансів та страхування - на 29,2% (до 167,85 млрд грн), будівництва - на 10,7% (до 4,04 млрд грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 40,2% (до 25,3 млрд грн).

Як повідомлялось, з початку 2025 року 4 959 агропідприємств залучили понад 31,8 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес