В Україні побільшало прибуткових підприємств в аграрній сфері

У сільському, лісовому та рибному господарстві України прибуток до оподаткування великих та середніх підприємств за шість місяців 2025 року сягнув майже 4,2 млрд грн, що на 71,6% більше, ніж за той самий період торік.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

У відомстві зазначили, що в першому півріччі цього року великі та середні підприємства у сільському, лісовому та рибному господарстві заробили 4,193 млрд грн прибутку, це 171,6% до показника за січень - червень торік.

При цьому частка збиткових підприємств галузі скоротилася з 53,1% до 32,4%.

Зростання прибутку до оподаткування прибуткових підприємств у звітному періоді зафіксовано також у промисловості - на 7,0% (до 203,7 млрд грн), в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів - на 21,2% (до 87,2 млрд грн), сфері тимчасового розміщування й харчування - на 41,6% (до 1,6 млрд грн), інформації та телекомунікацій - на 11,8% (до 21,7 млрд грн).

Водночас спостерігалося скорочення прибутку у сфері фінансів та страхування - на 29,2% (до 167,85 млрд грн), будівництва - на 10,7% (до 4,04 млрд грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 40,2% (до 25,3 млрд грн).

Як повідомлялось, з початку 2025 року 4 959 агропідприємств залучили понад 31,8 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».