30.08.25
00:56
RSS
мапа сайту
Україні вже зібрали майже 28,4 мільйона тонн зернових
23:20 29.08.2025 |
В Україні станом на 29 серпня аграрії намолотили майже 28,371 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
«Станом на 29 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 28 370,6 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 887,6 тис. га. Обмолочено 61% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено понад 21,85 млн т з площі 5 млн га; ячменю - 5,15 млн т (1,34 млн га), а гороху - 585 тис. т (262,3 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 746,4 тис. т на площі 266,7 тис. га.
Також, аграрії збирають олійні культури. Так, найбільше зібрано ріпаку - 3,19 млн т з площі 1,27 млн га, сої - 10,4 тис. т (7,29 тис. га), а соняшнику - 13,2 тис. т (15,4 тис. га).
Лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,08 млн га. Провідні позиції у рейтингу також залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,38 млн т із 423,7 тис. га) та Кіровоградщиною (2,2 млн т із 534,1 тис. га).
