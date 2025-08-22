Фінансові новини
22.08.25
- 20:28
- RSS
- мапа сайту
Українські сирні продукти потіснили російські в країнах Середньої Азії
16:58 22.08.2025 |
Протягом семи місяців цього року за кордон було поставлено 8,1 тис. тонн українських сирів - на 24,6% більше, ніж торік.
Про це пише видання LandLord.
"У грошовому вираженні експорт зріс на 32,9% і склав $37,2 млн", - інформує видання..
Головними споживачами українських сирів залишаються Молдова (33,8% від загального обсягу), Казахстан (30%) та Німеччина (9,1%). Експерти зазначають, що зростання експорту демонструє збереження конкурентоспроможності української продукції на традиційних ринках збуту, попри суттєве збільшення імпорту європейських сирів.
Зазначимо також, що, як повідомляє Infagro.com.ua, найвищі темпи зростання показав експорт сирних продуктів: у липні цього товару було вивезено удвічі більше, ніж рік тому. "Основним чинником цього стрибка стало зниження конкурентоспроможності російської продукції в країнах Середньої Азії", - зазначає сайт.
За січень-липень 2025 року Україна суттєво наростила імпорт сирів, витративши на це понад $143 млн.
Паралельно зріс і експорт вітчизняної продукції, особливо до Молдови та Казахстану, говориться у публікації..
За даними Державної митної служби, у січні-липні 2025 року на внутрішній ринок було ввезено 22,7 тис. тонн продукції, що на 14,6% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.
"У грошовому еквіваленті витрати на імпорт сягнули $143,2 млн, що на 22,8% перевищує показник минулого року. Найбільшими постачальниками залишаються Польща (44,7% від усього імпорту), Німеччина (13,7%) та Нідерланди (8,1%)", - говориться у повідомленні LandLord.
