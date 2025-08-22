Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські сирні продукти потіснили російські в країнах Середньої Азії

16:58 22.08.2025 |

Новини АПК

 

Протягом семи місяців цього року за кордон було поставлено 8,1 тис. тонн українських сирів - на 24,6% більше, ніж торік.

Про це пише видання LandLord.

"У грошовому вираженні експорт зріс на 32,9% і склав $37,2 млн", - інформує видання..

Головними споживачами українських сирів залишаються Молдова (33,8% від загального обсягу), Казахстан (30%) та Німеччина (9,1%). Експерти зазначають, що зростання експорту демонструє збереження конкурентоспроможності української продукції на традиційних ринках збуту, попри суттєве збільшення імпорту європейських сирів.

Зазначимо також, що, як повідомляє Infagro.com.ua, найвищі темпи зростання показав експорт сирних продуктів: у липні цього товару було вивезено удвічі більше, ніж рік тому. "Основним чинником цього стрибка стало зниження конкурентоспроможності російської продукції в країнах Середньої Азії", - зазначає сайт.

За січень-липень 2025 року Україна суттєво наростила імпорт сирів, витративши на це понад $143 млн.

Паралельно зріс і експорт вітчизняної продукції, особливо до Молдови та Казахстану, говориться у публікації..

За даними Державної митної служби, у січні-липні 2025 року на внутрішній ринок було ввезено 22,7 тис. тонн продукції, що на 14,6% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

"У грошовому еквіваленті витрати на імпорт сягнули $143,2 млн, що на 22,8% перевищує показник минулого року. Найбільшими постачальниками залишаються Польща (44,7% від усього імпорту), Німеччина (13,7%) та Нідерланди (8,1%)", - говориться у повідомленні LandLord.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес