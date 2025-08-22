Фінансові новини
Українська соняшникова олія вперше за два роки випередила російську в Індії
16:56 22.08.2025 |
У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.
Про це повідомила Електронна зернова біржа України з посиланням на Асоціацію виробників продовольчих олій Індії (SEA).
З 200 000 тонн імпортованої Індією олії 39% (78 000 тонн) припало на українську продукцію, тоді як російська становила лише 25% (49 000 тонн).
Ще на початку року частка України на індійському ринку коливалася у межах 13-34% і поступалася російським постачанням. У липні експорт української соняшникової олії зріс на 57% у порівнянні з червнем.
Експерти пояснюють зміни тим, що російські заводи скоротили виробництво через низьку рентабельність і підвищення експортного мита, що знизило конкурентоспроможність російської олії.
Загалом з початку сезону (вересень 2024 - липень 2025) Україна поставила в Індію 767 000 тонн соняшникової олії - на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Це найвищий показник з 2022 року.
Попит на соняшникову олію в Індії зростає на фоні подорожчання пальмової: її ціна піднялася з $1 200 за тонну в червні до $1 230-1 240 у серпні. Водночас низькі ціни на соєву олію стимулювали додаткові закупівлі цього продукту.
