Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська соняшникова олія вперше за два роки випередила російську в Індії

16:56 22.08.2025 |

Новини АПК

 

У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.

Про це повідомила Електронна зернова біржа України з посиланням на Асоціацію виробників продовольчих олій Індії (SEA).

З 200 000 тонн імпортованої Індією олії 39% (78 000 тонн) припало на українську продукцію, тоді як російська становила лише 25% (49 000 тонн).

Ще на початку року частка України на індійському ринку коливалася у межах 13-34% і поступалася російським постачанням. У липні експорт української соняшникової олії зріс на 57% у порівнянні з червнем.

Експерти пояснюють зміни тим, що російські заводи скоротили виробництво через низьку рентабельність і підвищення експортного мита, що знизило конкурентоспроможність російської олії.

Загалом з початку сезону (вересень 2024 - липень 2025) Україна поставила в Індію 767 000 тонн соняшникової олії - на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Це найвищий показник з 2022 року.

Попит на соняшникову олію в Індії зростає на фоні подорожчання пальмової: її ціна піднялася з $1 200 за тонну в червні до $1 230-1 240 у серпні. Водночас низькі ціни на соєву олію стимулювали додаткові закупівлі цього продукту.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес