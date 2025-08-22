Фінансові новини
Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових
14:22 22.08.2025 |
В Україні станом на 22 серпня аграрії намолотили понад 27,25 млн тонн зернових та зернобобових культур та розпочали збір соняшнику і сої.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
«Станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тис. т ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тис. га. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено понад 21 млн т з площі 4,87 млн га; ячменю - 4,97 млн т (1,3 млн га), а гороху - 581,7 тис. т (258,6 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 685,3 тис. т на площі 260,6 тис. га.
Так, лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 млн т зернових із 1,08 млн га.
Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,38 млн т із 423,7 тис. га) та Кіровоградщиною (намолочено 2,2 млн т із 533,4 тис. га).
Ріпаку вже зібрано 3 162,8 тис. т на площі 1 283 тис. га.
В Дніпропетровській і Одеській областях розпочали збирати соняшник, а в Харківській - сою.
Як повідомлялось, валовий збір зернових та олійних культур у 2025/2026 маркетинговому році (МР) очікується на рівні 73,4 млн т, що на 5% менше аналогічного показника минулого року.
Українські аграрії зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових
