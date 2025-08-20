Авторизация

Із початку року виробництво сільгосппродукції в Україні скоротилося на 18,5% - Держстат

23:03 19.08.2025

Новини АПК

Із початку року виробництво сільгосппродукції в Україні скоротилося на 18,5% - Держстат

 

У січні - липні 2025 року обсяг виробництва в Україні сільськогосподарської продукції знизився на 18,5% порівняно з аналогічним періодом торік.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики.

«Це зумовлено насамперед скороченням випуску продукції рослинництва. Основні причини: сезонність виробництва продукції рослинництва; несприятливі погодні умови, наслідком яких стало більш пізнє збирання зернових та олійних культур і зниження їх врожайності», - йдеться у повідомленні.

За розрахунками фахівців, у січні - липні 2025 року індекс сільськогосподарської продукції в Україні становив 81,5% до січня - липня торік. За видами продукції найбільше постраждало рослинництво - скорочення до 74,5%, тоді як тваринництво продемонструвало стабільніший результат - індекс становить 95,3%.

Спад більше зачепив сільгосппідприємства - там за сім місяців виробництво скоротилося до 77,7% від минулорічного рівня. У господарствах населення показники вищі - 89,7% минулорічного обсягу за цей період.

Водночас окремі області демонструють зростання сільськогосподарського виробництва. Так, у Запорізькій, Закарпатській та Одеській областях аграріям вдалося перевищили рівень минулого року. Абсолютним лідером в Україні стала Миколаївщина, де індекс сільгосппродукції сягнув 106,7%.

Утім, значне падіння обсягів сільгосппродукції зафіксоване на Хмельниччині (46,3% від відповідного показника торік) та на Донеччині (47,8%).
 

