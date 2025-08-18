USDA прогнозує збільшення виробництва та експорту української кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2025/2026 маркетинговий рік, де показники виробництва та експорту української кукурудзи збільшуються, а по пшениці залишаються сталими.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу, передає Укрінформ.

Так, за прогнозами, в 2025/2026 МР показники України щодо обсягів виробництва та експорту пшениці залишаються на сталому рівні: 22,0 млн тонн та 15,5 млн т відповідно.

Водночас експерти передбачають імовірне зростання на 1,5 млн т цих же показників по кукурудзі - до 32 млн т по виробництву та 25,5 млн т по експорту.

Прогноз світового виробництва пшениці в 2025/2026 МР залишається на тому ж рівні - 808,6 млн т, за рахунок зменшення виробництва в Китаї (-2 млн т до 140 млн т), Бразилії (-0,5 млн т до 7,5 млн т) та Аргентині (0,3 млн т до 19,7 млн т), що частково компенсується більшим виробництвом у країнах ЄС (+1,0 млн т до 138,3 млн т).

Водночас, світове споживання пшениці знизиться на 1,1 млн т - до 809,5 млн т через зменшення кормового та залишкового використання в Китаї, Індонезії та Філіппінах.

При цьому світова торгівля пшеницею збільшиться на 0,5 млн т - до 213,5 млн т, завдяки збільшенню експорту США (+0,7 млн т до 23,8 млн т).

Якщо ж говорити про світові кінцеві запаси пшениці, то за оновленим прогнозом показник знижено на 1,4 млн т - до 260,1 млн т, що є найнижчим показником із 2015/2016 МР.

Що ж до кукурудзи, світове виробництво цієї культури зросте на 24,9 млн т - до 1 288,6 млн т. Так, зростання в США (+26,3 млн т до 425,3 млн т), Україні (+1,5 млн т до 25,5 млн т) та Канаді (+0,3 млн т до 15,3 млн т) лише частково компенсується зменшенням обсягів виробництва кукурудзи в ЄС (-2 млн т до 58 млн т) та Сербії.

Прогноз світового експорту кукурудзи збільшено на 5,1 млн т - до 200,9 млн т. Основні зміни у світовій торгівлі включають збільшення експорту кукурудзи з США (+5,1 млн т до 73 млн т) та України (+1,5 млн т до 25,5 млн т), але зменшення з Сербії та ЄС (-0,5 млн т до 2,5 млн т).

Як наслідок, прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи зросли на 10,4 млн т - до 282,6 млн т.