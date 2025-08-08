Фінансові новини
Україна та Філіппіни домовилися посилити співпрацю у сфері продовольчої безпеки
17:48 08.08.2025
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і заступник генерального директора Ради нацбезпеки Філіппін Нестор Геріко домовилися активізувати роботу над підписанням Угоди про створення Спільної комісії з торговельного, економічного та науково-технічного співробітництва.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в ОП.
Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили підсумки візиту Президента України до Філіппін, який відбувся в червні минулого року та став першим в історії двосторонніх відносин двох країн. Погодилися, що важливо поглиблювати співпрацю в оборонній, безпековій і торговельно-економічній сферах.
Окрему увагу заступники зосередили на перспективах взаємовигідного партнерства у продовольчій безпеці та створенні дієвих інституційних механізмів.
«Попри війну Україна залишається незмінним гарантом продовольчої безпеки у світі. Готові до тіснішої співпраці з Філіппінами в забезпеченні постачання української продукції до країн регіону», - наголосив Жовква.
Він заявив також про готовність України до співробітництва у сфері кібербезпеки, протидії дезінформації та зміцнення інформаційної стійкості перед зовнішніми загрозами.
Серед іншого, під час розмови йшлося й про подальші контакти лідерів України та Філіппін.
Заступник керівника ОП висловив вдячність Філіппінам за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
