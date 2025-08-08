Авторизация

Україна та Філіппіни домовилися посилити співпрацю у сфері продовольчої безпеки

 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і заступник генерального директора Ради нацбезпеки Філіппін Нестор Геріко домовилися активізувати роботу над підписанням Угоди про створення Спільної комісії з торговельного, економічного та науково-технічного співробітництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ОП.

Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили підсумки візиту Президента України до Філіппін, який відбувся в червні минулого року та став першим в історії двосторонніх відносин двох країн. Погодилися, що важливо поглиблювати співпрацю в оборонній, безпековій і торговельно-економічній сферах.

Окрему увагу заступники зосередили на перспективах взаємовигідного партнерства у продовольчій безпеці та створенні дієвих інституційних механізмів.

«Попри війну Україна залишається незмінним гарантом продовольчої безпеки у світі. Готові до тіснішої співпраці з Філіппінами в забезпеченні постачання української продукції до країн регіону», - наголосив Жовква.

Він заявив також про готовність України до співробітництва у сфері кібербезпеки, протидії дезінформації та зміцнення інформаційної стійкості перед зовнішніми загрозами.

Серед іншого, під час розмови йшлося й про подальші контакти лідерів України та Філіппін.

Заступник керівника ОП висловив вдячність Філіппінам за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
 

