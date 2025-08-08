Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці в 2025/26 МР

15:46 08.08.2025 |

Новини АПК

 

Станом на 8 серпня Україна з початку 2024/25 МР експортувала 2,135 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 470 тис. тонн було відвантажено поточного місяця. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на оперативні дані Державної митної служби України.

При цьому уточнюється, що станом на 5 серпня минулого року загальний показник відвантажень становив 4,713 млн тонн, у т.ч. в серпні - 1,011 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:

- пшениці - 1,091 млн тонн (у серпні - 333 тис. тонн);

- ячменю - 329 тис. тонн (72 тис. тонн);

- кукурудзи - 706 тис. тонн (63 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 8 серпня оцінюється в 5 тис. тонн (у серпні - 1,4 тис. тонн), у т.ч. пшеничного - 4,8 тис. тонн (1,4 тис. тонн).
За матеріалами: АПК-Інформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес