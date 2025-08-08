Фінансові новини
Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці в 2025/26 МР
15:46 08.08.2025 |
Станом на 8 серпня Україна з початку 2024/25 МР експортувала 2,135 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 470 тис. тонн було відвантажено поточного місяця. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики з посиланням на оперативні дані Державної митної служби України.
При цьому уточнюється, що станом на 5 серпня минулого року загальний показник відвантажень становив 4,713 млн тонн, у т.ч. в серпні - 1,011 млн тонн.
У розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано:
- пшениці - 1,091 млн тонн (у серпні - 333 тис. тонн);
- ячменю - 329 тис. тонн (72 тис. тонн);
- кукурудзи - 706 тис. тонн (63 тис. тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 8 серпня оцінюється в 5 тис. тонн (у серпні - 1,4 тис. тонн), у т.ч. пшеничного - 4,8 тис. тонн (1,4 тис. тонн).
