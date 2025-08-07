Без зрошення Україна може втратити половину аграрного виробництва – ВАР

Всеукраїнська аграрна рада попередила, що без ефективного зрошення Україна може втратити половину аграрного виробництва.

"Вже зараз ми бачимо наслідки в Бессарабії, у Миколаївській області, цьогоріч на Херсонщині загинуло близько 400 000 гектарів посівів, ще півтора мільйона гектарів пошкоджені", - сказав заступник голови ВАР Михайло Соколов.

Він розповів, що ситуація змушує фермерів переходити на технології обробітку ґрунту, які економлять вологу: strip-till (коли обробляють вузькі смуги під посіви, а міжряддя залишають недоторканими), no-till (прямий посів без механічної обробки ґрунту).

Але цього недостатньо, вважають у ВАР, і Україні потрібна національна стратегія водозабезпечення.

"Через кліматичні зміни ми можемо втратити половину аграрного виробництва. Щоб цього не сталося, потрібна державна політика - з відновлення зрошення, накопичення води та її розподілу по сезонах. Бо питання не лише в обсягах води, а в тому, як вона розподілена впродовж року. Ситуація, коли на початку року води забагато, а потім посуха, так само унеможливлює сільське господарство", - сказав Соколов.