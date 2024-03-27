ЄС може поширити «винятки» з товарного безвізу з Україною на овес, кукурудзу, крупи й мед

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper) розпочав формальне обговорення щодо продовження так званих автономних заходів торгівлі з Україною (товарного безвізу) ще на рік.

Водночас за ініціативою кількох країн-членів ЄС може поширити «винятки» на поставки до ЄС, окрім пшениці, насіння рапсу й соняшнику, ще кукурудзи, вівса, круп та меду. Про розгляд такої пропозиції кореспондентові Укрінформу повідомили в Бельгійському головуванні ЄС.

«Керівним принципом Бельгійського головування в ЄС під час обговорення цього питання з Радою ЄС та з нашими колегами в Європейському парламенті залишається прагнення досягти збалансованої угоди, яка збереже нашу потужну підтримку для України і водночас дозволить дати відповідь на занепокоєння наших фермерських спільнот щодо імпорту певних чутливих продуктів з України», - зазначив представник Бельгійського головування в ЄС.

Він нагадав, що така робота продовжується у повній відповідності з політичним рішенням ЄС щодо продовження дії автономних заходів торгівлі з Україною ще на рік, а також зобов'язання підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, та з необхідною інтенсивністю.

При цьому представник Головування нагадав, що Європейська комісія представила пропозиції із посилення наявних захисних «винятків» стосовно цих заходів для зменшення ймовірного негативного впливу масштабного імпорту з України та певні сектори європейського сільськогосподарського ринку. Такі пропозиції стали предметом тристоронніх переговорів між Бельгійським головуванням ЄС, Єврокомісією і Європарламентом, в результаті, за словами співрозмовника, вдалося вийти на збалансовані пропозиції, які враховують інтереси України та водночас захищають європейських фермерів.

Зокрема, до товарів, щодо яких можуть застосовуватися «автоматичні» захисні заходи, пропонується включити також овес, кукурудзу, крупи й мед.

При цьому термін активації таких захисних заходів пропонується зменшити з 21 до 14 днів. Додаткові параметри, які можуть активувати такі обмеження, як очікується, можуть бути прийняті стосовно пшениці та інших зернових культур. Водночас країнам-членам пропонується ввести жорсткіший контроль за імпортом зернових культур та соняшнику. Єврокомісії буде запропоновано посилити контроль за обсягами поставок цих товарів з України, та своєчасно вживати заходів із запобігання дестабілізації європейського аграрного ринку.

«Як ми розуміємо, деякі з делегацій усе ще не повністю задоволені наданими пропозиціями, що були погоджені в рамках тристоронніх переговорів. Деякі з них хотіли б введення ще більш жорсткого захисту, в той час як інші хотіли б зберегти обсяг автономних заходів у торгівлі з Україною», - зазначив представник Бельгійського головування ЄС.

Після обговорення на рівні послів компромісні рішення, якщо будуть знайдені, будуть передані для консультацій в європейські столиці. Остаточне рішення щодо продовження автономних заходів торгівлі з Україною ще на рік, а також щодо ймовірних захисних «виключень», як очікується, будуть оприлюднені в середу ввечері.

Як повідомлялося, 20 березня представники Європейського парламенту та Ради ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни ще на рік, до 5 червня 2025 року, з одночасним запровадженням захисних заходів для імпорту певних видів продовольства з України.