В Україні цьогоріч планують розмінувати понад 5000 квадратних кілометрів сільгоспземель

В Україні, за планом заходів з розмінування, цього року має бути обстежено та розміновано понад 5 тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.

«З метою відновлення економічного потенціалу країни ми робимо акцент на розмінуванні сільгоспполів. ДСНС спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та обласними військовими адміністраціями раніше було розроблено План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення. І у розрізі областей на цей рік ми маємо більше 5 тис. км² сільгоспугідь, які потребують обстеження і розмінування», - зазначив він.

За його словами, підрозділи ДСНС з березня минулого року вже обстежили понад 1 тис. 200 км² сільськогосподарських угідь, з яких вже розміновано понад 70 км².

«До цієї роботи залучаються всі наявні визначені підрозділи - як ДСНС, так і ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту, Нацполу, операторів протимінної діяльності - загальною чисельністю понад 2500 осіб, та понад 600 одиниць техніки, з якої десь 30 одиниць - це спеціальні машини механізованого розмінування», - заявив представник рятувальної служби.

Окремо Рева поінформував, що ДСНС спільно із ГО «Товариство дослідників України» реалізовує проєкт із дослідження земель сільськогосподарського призначення за допомогою дистанційного зондування земної поверхні.

За його словами, цей проєкт реалізується за підтримки Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН та Всесвітньої продовольчої програми, Програми розвитку ООН і уряду Швейцарії.

Рева розповів, що ця робота полягає у аналізі супутникових знімків до повномасштабного вторгнення РФ і після завершення бойових дій на відповідній території.

«Супутниковий знімок можна проаналізувати і, порівнявши його, ми можемо одразу закумулювати свої зусилля вже на тих полях, які цього потребують. Тобто головним завданням є мінімізація ресурсу для проведення обстежень території», - пояснив представник ДСНС.

Рева зазначив, що рятувальники торік вже дослідили території у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях.

«У цьому році ми плануємо продовжити цю роботу і дослідити Чернігівську, Сумську, Запорізьку і Донецьку області», - заявив він.