Фермери ЄС привітали вигідне для них рішення комітету Європарламенту про торгівлю з Україною

Фермерські організації ЄС привітали голосування в комітеті з питань сільського господарства Європарламенту, який закликав до посилення гарантій проти імпорту продовольства в контексті нещодавньої пропозиції Єврокомісії продовжити лібералізацію торгівлі з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Незважаючи на включення до пропозиції ЄС захисних заходів проти надмірного імпорту продовольства, шість основних асоціацій фермерів та виробників продуктів харчування ЄС вважають, що ці заходи становлять загрозу для стабільності ринку продовольчих товарів ЄС.

У понеділок ввечері комітет з питань сільського господарства Європарламенту схвалив висновок, який відповідає вимогам фермерів ЄС.

Висновок адресовано компетентному комітету з питань торгівлі, який може прийняти або не прийняти поправки до уваги.

Компанії Copa та Cogeca, переробники та трейдери м'яса птиці в ЄС, виробники цукру, виробники кукурудзи, виробники буряків, а також спілка оптових продавців яєць птиці та дичин заявили у спільному пресрелізі, що голосування комітету з питань сільського господарства "доводить, що компроміс щодо торговельних заходів щодо України можливий, і комітет з питань торгівлі "повинен черпати з цього натхнення".

Згідно з висновком, схваленим депутатами Європарламенту, захисні заходи повинні охоплювати всі сектори, в той час як "екстрене гальмо", призначене для відновлення мит на м'ясо птиці, яйця та цукор, повинно також охоплювати зернові, мед та олійні культури.

У той час як Єврокомісія запропонувала перевищення середнього рівня імпорту у 2022-23 роках в якості тригера для механізму "екстреного гальма", депутати Європарламенту з питань сільського господарства запропонували 2021-22 роки, тобто довоєнний рівень.

На думку євродепутатів з аграрного комітету, ЄС повинен використовувати кошти з 50-мільярдного фонду для України для закупівлі та зберігання продовольства, що імпортується з Києва, для стабілізації ринкових цін у разі надмірного напливу продовольчих товарів.

Тим часом, Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) звернувся до членів комітету з питань торгівлі Європейського парламенту.

"Ваш голос може стати вирішальним для економічної долі України в цьому вирішальному році", - йдеться у пресрелізі, опублікованому УКАБ у вівторок.

"Будь-які пропозиції щодо обмеження українського сільськогосподарського імпорту на європейський ринок можуть стати катастрофою для української економіки", - йдеться у заяві.

Тим часом у комітеті з питань торгівлі євродепутати подали 51 поправку до регулювання. Деякі з них перегукуються з поправками аграрного комітету, наприклад, щодо періоду 2021-22 років та поширення "екстреного гальмування" на зернові, олійні культури та пшеницю.

Рада ЄС попередньо схвалила пропозицію Єврокомісії про лібералізацію торгівлі без змін.