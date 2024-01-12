Австрійська харчова компанія поскаржилася на безмитний імпорт цукру з України до ЄС

Австрійський харчовий концерн Agrana, який продовжує заробляти гроші в Росії, виступив з критикою безмитного імпорту цукру з України до ЄС, який перешкоджає прибуткам концерну.

Як передає Укрінформ, із відповідними скаргами виступив в інтерв'ю АРА новий генеральний директор Agrana Штефан Бюттнер.

"Це (великі обсяги безмитного імпорту цукру з України до ЄС - ред.) - значна втрата для нас, тому що ми втратили значний обсяг продажів, а також втратили маржу і маємо вищі витрати на зберігання", - заявив Бюттнер.

За його словами, імпорт українського цукру мав "величезний вплив" на продажі концерну, який займається виробництвом цукру, фруктів та крохмалю, в Румунії, Болгарії та Угорщині. Бюттнер також зазначив, що вигоду насправді отримують цукротрейдери, які експортують цукор до Європи, а не безпосередньо українські буряківники.

Зазначається, що до червня 2022 року Україна могла експортувати до ЄС лише близько 20 тис. тонн цукру на рік. З метою підтримки українського сільського господарства, яке страждає від російської агресії, Євросоюз скасував деякі сільськогосподарські тарифи до червня 2024 року. З огляду на це у поточному 2023/24 маркетинговому році очікується імпорт з України до 700 тис. тонн цукру. На цьому тлі гендиректор Agrana висловив припущення, що квота на український цукор має становити максимум 200 тис. тонн на рік.

При цьому австрійський концерн продовжує працювати в країні-агресорці Росії, де в Agrana є свій завод, і не розглядає планів виходу з неї. За словами Бюттнера, концерн засуджує російську війну проти України, однак припинення бізнесу у РФ не відповідає економічним інтересам компанії. "Вихід з Росії є ні юридично, ні економічно можливим з нашої точки зору, - сказав він.

Компанія Agrana, акції якої котируються на фондовій біржі, в першу чергу відома кінцевим споживачам в Австрії завдяки своєму бренду "Wiener Zucker". У групі працює близько 9 тис. осіб на 55 виробничих майданчиках по всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Австрії Василь Химинець закликав до потужної військової та фінансової допомоги Україні та припинення ведення будь-якого бізнесу з терористичною Росією після нічної повітряної атаки РФ на українські міста.