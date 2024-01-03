Капіталізація ринку землі торік зросла на ₴115 мільярдів

У 2023 році капіталізація ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні зросла на 115,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«З початку 2023 року середньозважена ціна на землю зросла на 10,4%, до 38,5 тис. грн/га, тобто капіталізація ринку сільгоспземель зросла на 115,1 млрд грн», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за період роботи ринку було продано 1% земель, з яких 99,5% залишилися в аграрному виробництві.

За даними міністерства, завдяки можливості здавати в оренду сільськогосподарські землі комунальної власності через «Prozorro.Продажі» бюджети громад отримують щорічно 355,2 млн грн доходу. Обіг та використання сільгоспземель приносить громадам у середньому 10-12% їхнього сукупного бюджету.

Із 1 січня 2024 року розпочався новий етап земельної реформи. Відтепер юридичні особи отримали право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га. При цьому продаж комунальної та державної землі залишається забороненим.

Фізичні та юридичні особи не можуть мати у власності більше 10 тис. га, а іноземці не мають права, ані продавати, ані купувати землю. Мінімальна ціна купівлі сільгоспземель має бути не нижче нормативної грошової оцінки. Переважне право на купівлю ділянки залишається за орендарями.

У міністерстві наголошують, що другий етап земельної реформи дозволить збільшити вартість земельних ділянок приватної власності та доходи землевласників. Надходження до місцевих бюджетів громад також зростатимуть. Крім того, українським агровиробникам відкриється доступ до банківського кредитування під заставу землі.

Як повідомляв Укрінформ, ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.