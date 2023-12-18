Україна цьогоріч скоротила виручку від експорту агропродукції на 7% - ІАЕ

За даними Державної митної служби, у січні-листопаді 2023 року Україна експортувала агропродовольчої продукції (групи 1-24 УКТЗЕД) на суму 19637 млн дол. США, що на 7% менше, ніж за відповідний період 2022 року.

Про це розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Пугачов, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

Він зазначив, що водночас агропродовольча продукція зберігає домінуючі позиції в загальному експорті України. Зараз її частка становить 60%.

За словами Пугачова, основою аграрного експорту нашої країни традиційно виступають зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м'ясо і субпродукти, на які припадає 87% його вартості.

Експерт додав, що імпорт продовольства в Україну за 11 місяців поточного року сягнув 6217 млн дол. США - це на 16% більше, ніж торік. При цьому, його товарна структура також залишається незмінною. Найбільші витрати здійснюються на закупівлю за кордоном риби і морепродуктів, плодово-ягідної продукції, алкогольних і безалкогольних напоїв.

Науковець зауважив, що поточний рік поставив перед українськими експортерами багато нових викликів. Крім війни та її негативних наслідків, додались заборони та обмеження на ввезення окремих видів продукції з України, які досі продовжуються з боку Польщі, Угорщини та Словаччини. Від початку листопада здійснюється блокування руху вантажівок на польсько-українському кордоні через найбільші пункти пропуску, що унеможливило здійснення експорту і транзиту.

Після припинення «зернової ініціативи» в липні, наша країна власними силами забезпечує функціонування тимчасового морського коридору, спроможності якого занадто малі, не відповідаючи реальним потребам.

Пугачов пояснив, що існуючі перешкоди призводять не лише до загального зниження доходів для українських галузевих експортерів, але й фактично роблять неефективними і слабкопрогнозованими будь-які заходи зовнішньоекономічної діяльності.

У цілому, за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році вітчизняний агроапродовольчий експорт очікується на рівні показників минулого року. Однак, якщо нинішня ситуація не покращиться, у 2024 році навіть зберегти існуючі його обсяги стане об'єктивно складніше.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Україна експортувала агропродовольства на суму 23,6 млрд дол. США, що на 15% менше рекордного показника 2021 року у 27,9 млрд дол. США.