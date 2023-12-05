Український уряд починає приймати заявки на експорт зерна до Болгарії

Уряд України починає приймати заявки на експорт соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці до Болгарії, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства у вівторок.

"Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський і міністр землеробства Республіки Болгарія Кирил Ватев узгодили процедуру експорту деяких видів агропродукції. Про це міністри домовилися на черговій онлайн-зустрічі. Зокрема, Микола Сольський та Кирил Ватев погодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії чотирьох культур. Це ріпак, кукурудза, пшениця та соняшник", - зазначила пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з її повідомленням, режим верифікації експорту чотирьох агрокультур передбачає видачу ліцензій за результатами двосторонніх консультацій, після чого здійснюватиметься експорт.

Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції, наголосили в Мінагрополітики.

Як повідомлялося, Болгарія 1 грудня 2023 року дозволила ліцензований імпорт українських соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці.

За інформацією болгарського видання bntnews.bg, Ватев під час переговорів з українським колегою наполіг на внесенні до переліку товарів, що підлягають верифікації, сухого молока, замороженої малини й меду.

"Я домовився з українським міністром, щоб він інформував нас про кожну угоду України з Болгарією: хто отримує товар тут і хто відправляє його звідти. Ми не можемо встановлювати ціни або зупиняти угоду, але коли бачимо, що це спотворює наш ринок і наші товари не продаються, ми можемо втрутитися", - наводить видання слова Ватева.

Сольський у листопаді 2023 року висловив думку, що першою прифронтовою країною, яка може скасувати заборону українських агротоварів, може стати Болгарія, яка після 15 вересня утрималася від запровадження односторонньої заборони.

На його думку, культурою, яку Болгарія буде готова імпортувати з України, стане соняшник.

У Болгарії восени 2023 року було досягнуто компромісу між аграріями й переробниками про відкриття з 1 грудня ринку для імпорту українського соняшнику. До цього моменту місцеві виробники соняшникової олії, на думку болгарського уряду, мають викупити вироблене фермерами насіння соняшнику, і їм буде потрібно додатково 1,5 млн тонн сировини.

Раніше керівник галузевої асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в Болгарії є 16 олійноекстракційних заводів, які в сезоні-2022 значно наростили виробництво й мають намір розвивати експорт соняшникової олії завдяки імпортованому з України насінню соняшнику.

Єврокомісія 15 вересня 2023 року оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, які дадуть змогу уникнути нового різкого зростання постачання.

Обмеження було запроваджено 2 травня 2023 року, вони стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська сільгосппродукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина й Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину й Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Наразі Україна продовжує переговори щодо механізму ліцензування експорту вітчизняних агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній з п'яти країн.