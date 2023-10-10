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Польща побудує в Гданську зерновий порт для експорту українських агротоварів
15:46 10.10.2023 |
Перший зерновий порт у Польщі побудують у Гданську, зокрема для експорту українських агротоварів, повідомив на зустрічі з виборцями в Пшисусі міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, пише polskieradio24.pl.
Згідно з повідомленням, RSSI (Агропродовольча інвестиційна компанія - ІФ-У) підписала із портом Гданськ угоду для реалізації цього проєкту.
"Державне бюджетне підприємство RSSI у вівторок підписало договір із портом Гданськ про створення зернового порту. У нас є зерновий порт", - сказав міністр і додав, що це винятково важлива подія.
Він зазначив, зерновий порт поліпшить транспортування зерна, зокрема з України.
Створення подальших "коридорів солідарності", що дають змогу транспортувати українське зерно морським шляхом, є дуже важливим, пояснив він, водночас наголосивши, що відсутність постачань агротоварів до країн Африки вигідна президенту РФ Володимиру Путіну.
Як повідомлялося, Єврокомісія 15 вересня оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'яти сусідніх із нею країн ЄС (Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини) за певних умов, що дадуть змогу уникнути нового різкого зростання поставок.
Обмеження були введені 2 травня і стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн-членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.
Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.
Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину та Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.
Наразі тривають переговори України про впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів із обов'язковою верифікацією в кожній із п'яти країн.
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