Світові ціни на продовольство у вересні виявилися на 24% нижчими за рекордне значення березня 2022 р. - ФАО

Світові ціни на продовольство у вересні порівняно із серпнем практично не змінилися, їхній індекс становив 121,5 пункта, повідомляє ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Водночас порівняно з вереснем минулого року вони були нижчими на 10,7%, порівняно з рекордом березня 2022 року - на 24%.

Індекс цін на зернові порівняно із серпнем зріс на 1%, але був на 14,6% нижчим за показник вересня минулого року. Головним фактором підвищення стало зростання світових цін на фуражні зернові, яке становило 5,3%. У вересні, після семи місяців зниження, світові ціни на кукурудзу зросли на 7%.

Світові ціни на пшеницю, навпаки, продовжували знижуватися - на 1,6% порівняно з попереднім місяцем.

Індекс цін на рослинні олії у вересні знизився на 3,9% порівняно із серпнем. Його падіння триває другий місяць поспіль. Воно спричинене зниженням світових цін на пальмову, соняшникову, соєву та ріпакову олії.

Індекс цін на молочну продукцію минулого місяця зменшився на 2,3%. Зниження триває дев'ятий місяць поспіль. У річному вираженні падіння становило 23,9%. Ціни знижуються насамперед через "млявий імпортний попит за спотовими контрактами і за контрактами з короткими термінами поставок на тлі наявності значних запасів у провідних регіонах-виробниках", пояснюється в огляді.

Індекс цін на м'ясо в місячному вираженні знизився на 1%. Ця динаміка триває третій місяць поспіль. Порівняно з вереснем минулого року ціни знизилися на 5%.

"Світові ціни на свинину впали під впливом низького імпортного попиту з боку основних країн-імпортерів, особливо з боку Китаю, і на тлі значної експортної пропозиції у світі, - йдеться в огляді. - Світові ціни на м'ясо птиці також значно знизилися у зв'язку зі значними обсягами пропозиції з боку провідних світових постачальників, особливо Бразилії. Попри наявність стабільного імпортного попиту з боку Китаю та країн Близького Сходу, хоча й повільнішими темпами, але п'ятий місяць поспіль продовжилось зниження світових цін на баранину, що було зумовлено значним обсягом експортних поставок з Австралії. Світові ціни на яловичину, навпаки, зросли навіть на тлі високої експортної пропозиції з боку Бразилії та Австралії".

Індекс цін на цукор у вересні порівняно із серпнем зріс на 9,8%. Зростання триває другий місяць поспіль, темпи зростання досягли найвищого значення з листопада 2010 року. "Цей стрибок цін, головним чином, обумовлений зростанням занепокоєння у зв'язку зі скороченням пропозиції на світових ринках у сезоні 2023-2024 рр., - пояснюється в огляді. - Така тенденція пов'язана з попередніми прогнозами, що вказують на зниження виробництва в провідних країнах-виробниках цукру, насамперед у Таїланді та Індії".

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.