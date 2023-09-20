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Україна хоче уникнути судової тяганини в рамках СОТ щодо заборони імпорту зерна - Мінекономіки

23:21 20.09.2023 |

Новини АПК

 

Київ хоче уникнути судової тяганини у межах СОТ і шляхом переговорів досягти порозуміння з країнами-сусідами.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра економіки України - Торговий представник України Тарас Качка, повідомляє пресслужба міністерства.

«Для нас принциповий момент - досягти порозуміння з Польщею та іншими чотирма країнами-сусідами щодо імпорту ними української агропродукції. Адже 15 вересня Європейська комісія зняла заборону на український експорт, замінивши його механізмом контролю. Передбачається, що в подальшому буде діяти механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів до п'яти країн ЄС. Це дуже складний механізм торгівлі, тому ми не прогнозуємо значного зростання обсягів українського експорту», - сказав Качка.

Він наголосив на важливості запровадження нового механізму погодження постачань, бо Україна хоче показати, який насправді існує попит, хто насправді купує українську продукцію і поступово залучати уряди країн ЄС до оцінки постачань. А згодом буде зрозуміло, що заборона не потрібна і можна поступово повертатися до нормалізації торгівлі.

Качка додав, що дві держави - Болгарія і Румунія - позитивно відреагували на таку пропозицію, і зараз із ними йдуть перемовини. Натомість Польща, Словаччина і Угорщина поки ще не скасували національних заборон на імпорт української сільгосппродукції.

«Зараз ми працюємо з цими державами та з Європейською комісією над досягненням компромісу. І я сподіваюсь, що цього тижня у нас будуть гарні новини <...>. Тому позов до СОТ - це не основний інструмент вирішення проблеми, а лише наша реакція на введення національних заборон. В ідеалі ми хочемо уникнути довгої судової тяганини в рамках Світової організації торгівлі. Наш пріоритет - досягти порозуміння з нашими сусідами шляхом переговорів», - наголосив Качка.

Як повідомлялось, 15 вересня 2023 року Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення аграрної продукції з України. При цьому в Єврокомісії зазначили, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Після цього Україна подала до СОТ позови проти цих країн.

У Мінагрополітики 19 вересня повідомили, що Кабінет Міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці, відповідно до якої потрібно отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики, щоб постачати ці культури до п'яти держав - членів Європейського Союзу, що межують з Україною.
 

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