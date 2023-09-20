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АНАЛІТИКА

Український ринок с/г техніки суттєво скоротився проти довоєнного періоду - науковці

11:39 20.09.2023 |

Новини АПК

 

Український ринок сільськогосподарської техніки у 2022 році істотно скоротився порівняно з 2021 роком, повідомив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" (ННЦ ІАЕ).

"До початку війни ринок сільськогосподарської техніки України був насичений найрізноманітнішою технікою, однак агресія Росії призвела до докорінних змін у забезпеченні аграрного виробництва сільгосптехнікою. Значна частина вітчизняних підприємств-виробників зруйнована, залишилася на окупованій території або перебуває в прифронтовій зоні, що значно скоротило обсяги надходження агротехніки на ринок", - пояснив ситуацію старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ ІАЕ Ярослав Навроцький.

Згідно з повідомленням, у кількісному вираженні машин і обладнання для підготовки або обробітку ґрунту в країні зменшилося на 35-40%, у вартісному - на 50-55%; машин для збирання, обмолоту сільгоспкультур відповідно на 30-35 та 40-45%, а також тракторів - на 45-50% і 40-45%.

У структурі імпорту також спостерігаються негативні тенденції, стверджують науковці.

Імпорт тракторів у 2022 році скоротився на 45,5% (із 30622 до 16689 од.) порівняно з 2021 роком, комбайнів зернозбиральних - на 30,5% (із 3029 до 2104 од.), техніки для сівби - на 34,6% (із 6825 до 4465 од.), борін дискових - на 45,7% (з 819 до 445 од.), культиваторів - на 39,0% (з 61525 до 37523 од.), косарок навісних і причіпних - на 27,8% (з 8571 до 6185 од.) тощо.

У вартісному вираженні скорочення відбулося: тракторів - на 42,7% (з $548,5 млн до $314,4 млн), комбайнів зернозбиральних - на 37,5% (з $283,8 млн до $177,4 млн), техніки для посіву- на 51,9% (з $165, 7 млн до $79,8 млн), борін дискових - на 51,2% (з $30,7 млн до $15,0 млн), культиваторів - на 44,8% (з $53,5 млн до $29,5 млн), косарок - на 55,0% (з $8,6 млн до $3,9 млн).

"Водночас у 2022 році спостерігалося значне (на 37,2%) зростання імпорту плугів у кількісному виразі. Якщо за 2021 рік було ввезено лише 2026 од. цього виду агротехніки, то 2022 року - 2779 од. Їхня митна вартість у 2022 році значно зменшилася - на 56,5% порівняно із 2021 роком", - наголосив Навроцький.

За його інформацією, через зростання імпорту дешевих плугів до мінітракторів і мотоблоків, зокрема китайського виробництва, суттєво змінилося співвідношення між кількістю та вартістю ввезеної техніки.

Крім того, у ННЦ ІАЕ зазначили, що найбільше падіння відбулося в категорії тракторів потужністю 37-75 кВт - 64,6% у кількісному та 60,4% у вартісному, а також у категорії тракторів потужністю 75-130 кВт - 53,3 та 44,7% відповідно. Найменше скорочення імпорту тракторів - у категорії потужністю 25-37 кВт - 24,8% і 25,6% відповідно. Найбільше зросла середня митна вартість трактора в категорії потужністю 37-75 кВт - з $14,9 тис. до $16,7 тис. (+12,0%). Крім того, відбулося помітне зростання митної вартості в категоріях тракторів потужністю 75-130 кВт - з $33,48 тис. до $37,15 тис. (+10,9%), а також у категорії до 18 кВт - з $2,33 тис. до $2,49 тис. (+6,9%) за одиницю.

Водночас частка б/в техніки в категорії тракторів потужністю 75-130 кВт зросла з 7,1% до 8,7% у кількісному вираженні та з 3,7% до 4,9% у вартісному, а в категорії понад 130 кВт - з 17,9% до 18,5% у кількісному вираженні та з 10,1% до 11,2% у вартісному відповідно, пояснюють науковці.

Подоланню негативних наслідків впливу повномасштабного вторгнення на територію України на ринок сільгосптехніки та матеріально-технічне забезпечення агровиробництва сприятиме поліпшення інвестиційного клімату та залучення іноземних партнерів до організації спільного виробництва техніки, а також реалізація протекціоністської політики задля захисту внутрішнього виробництва, переконані в ННЦ ІАЕ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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