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В Україні подорожчали молочні продукти - асоціація виробників
14:34 07.09.2023 |
Станом на 1 вересня 2023 року в Україні зросли ціни на пастеризоване молоко, кефір, кисломолочний сир, вершкове масло та сири.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АВМ за результатами проведеного моніторингу.
Зазначається, що молоко пастеризоване жирністю 2,5% в середньому коштує 40,16 грн за кг, що на 24 коп. (0,60%) більше порівняно до серпня 2023 року і на 2,28 грн (5,67%) більше порівняно до минулорічного періоду. Кефір жирністю 2,5% у різній тарі в середньому коштує 50,76 грн за кг, що на 10 коп. (0,20%) дорожче, ніж у серпні поточного року і на 2,57 грн (5,06%) дорожче, ніж у вересні 2022 року.
Ціна на сир кисломолочний жирністю 9% на початку вересня становила 188,72 грн за кг. Продукт подорожчав на 32 коп. (0,17%) порівняно до 1 серпня 2023 року і на 23,87 грн (12,65%) порівняно до 1 вересня 2022 року.
Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 349,45 грн за кг, що на 3,43 грн (0,98%) дорожче, ніж у серпні поточного року і на 55,87 грн (15,99%) дорожче, ніж у вересні минулого року.
Сир «Український» жирністю 50% у середньому коштує 413,06 грн за кг - це на 5,59 грн (1,35%) дорожче, ніж у серпні цього року та на 123,91 грн (30%) дорожче, ніж у вересні 2022 року. Сир «Маасдам» жирністю 45% вітчизняного виробництва в середньому коштує 551,42 грн за кг - це на 39,64 грн або на 7,19% дорожче, ніж у серпні та на 168,03 грн (30,47%) дорожче, ніж у вересні минулого року.
«Гауда» жирністю 45% у порівнянні з серпнем здорожчав на 6,19 грн (1,62%) та у порівнянні з минулорічним вереснем - на 72 грн (18,85%) і в середньому коштує 381,97 грн за кг. «Моцарелла» українського походження в середньому коштує 356,01 грн за кг. Ціна на сир зросла на 6,94 грн (1,95%) порівняно до серпня поточного року і на 106,03 грн (29,78%) порівняно до вересня минулого року.
Водночас, за даними АВМ в Україні станом на 1 вересня сметана жирністю 15% подешевшала на 11,47 грн (10,35%) у порівнянні з серпнем, проте подорожчала на 20,77 грн (18,75%) у порівнянні з вереснем торік і коштує 110,80 грн за кг. Ціна на йогурт питний у пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому склала 68,70 грн за кг, що на 17,37 грн (25,28%) менше, ніж у серпні 2023 року і на 12,76 грн (18,57%) більше порівняно до вересня 2022 року
Йогурт в стаканах в середньому коштує 113,03 грн за кг. За останній місяць ціна на товар знизилась на 1,33 грн (1,18%), але за рік продукція подорожчала на 16,64 грн (14,73%).
Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі припускає, що здорожчання молочних продуктів, що входять до споживчого кошика українців, ймовірно пов'язано з підвищенням цін на молоко-сировину в Україні через аномальну спеку в липні-серпні. Внаслідок зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока. Водночас, попит на сировину в цей період був досить активним з боку сироварів та виробників свіжої молочної продукції, які розпочали підготовку до осінньо-зимового сезону продажів.
Отже, тому, в Україні загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору. Крім того, на собівартість виробництва молочних продуктів впливає здорожчання палива і електроенергії, збільшення витрат на доставку сировини від ферми до молокозаводу і, звичайно, негативні наслідки обстрілів і диверсій російських окупантів для агропромислового комплексу України.
Кухалейшвілі наголошує, що також певне занепокоєння викликає той факт, що певні імпортні сири коштують дешевше ніж продукція українських сироварів. На ринку України існують сприятливі умови для збільшення імпорту європейських сирів, які складають небажану конкуренцію вітчизняним брендам на полицях супермаркетів. На думку експерта, дана перспектива вкрай несприятлива для українських сироварів, які переважно працюють на закриття потреб внутрішнього ринку.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні у січні - липні 2023 року господарства усіх категорій виробили близько 4 342,5 тис. т молока-сировини, що на 5,41% менше порівняно з минулорічним періодом. При цьому, у серпні молоко-сирована в середньому подорожчало на 22-23 коп., залежно від ґатунку.
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