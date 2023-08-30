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АНАЛІТИКА

Український ячмінь у сезоні-2023 будуть на 60% експортувати авто- і залізничними шляхами через Румунію - аналітики

11:52 30.08.2023 |

Новини АПК

 

Український ячмінь у сезоні-2023 будуть на 60% експортувати автомобільними та залізничними шляхами через пункти перетину кордону з Румунією, повідомили в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Згідно з повідомленням, таке рішення пояснюють зростанням вартості фрахту, а також загрозою атак Росії по інфраструктурі портів Дунаю.

"Фермери намагаються здебільшого самостійно експортувати ячмінь... Трейдери наразі не дуже зацікавлені в торгівлі ячменем. Зростання вартості фрахту створює сильні обмеження. Попит на український ячмінь є, проте зерно виходить занадто дорогим: для ліквідності в річкових портах цінник має становити 110-120 $/т на умовах СРТ, але аграрії не будуть поставляти за такою низькою ціною", - пояснили аналітики.

За їхньою інформацією, учасники ринку побоюються повторних атак Росії на інфраструктуру дунайських портів. Окрім того, аграріям вигідніше везти ячмінь на кордони, ніж до Рені, зокрема на Чоп, де ціна становить $140/тонна. Навіть фермери центральних областей почали цікавитися автопоставками ячменю до Румунії - логістика виходить дешевшою, додали експерти.

Вони також відзначили активність на ринку ячменю переробників. Їх закупівельні ціни нині становлять 4500-5200 грн/тонна.

"Першого тижня вересня умовні ціни на ячмінь можуть зрости до 195-202$/т на базисі DAP Констанца, до 142-147$/т - на базисі СРТ річкові порти", - прогнозують у ВАР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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