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АНАЛІТИКА

Єврокомісія не отримувала запитів на продовження заборони аграрного імпорту з України

 

Європейська комісія на сьогодні не отримувала офіційних звернень щодо продовження дії превентивних заходів проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, які нині поширюються на п'ять країн-членів ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Єврокомісія інтенсивно працює з цими п'ятьма країнами, з Україною та Молдовою, щоб вирішити логістичні проблеми, і збільшити спроможність «коридорів солідарності», зокрема в межах координаційної платформи за лідерства виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. Єврокомісія на цьому етапі не отримувала жодного запиту на продовження виключних превентивних заходів для п'яти «прифронтових» держав-членів. Нині наші зусилля зосереджені на тому, щоб допомогти Україні вивезти продукцію на світовий ринок», - зазначив речник.

Він нагадав, що на цей момент пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшник українського походження можуть бути імпортовані у будь-яку країну ЄС та перебувають у вільному обігу в усіх країнах-членах Спільноти, окрім п'яти. Українська продукція може надходити або проходити транзитом через ці п'ять країн-членів з застосуванням спільних митних і транзитних процедур з метою доправлення цих товарів у країни за межами ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький напередодні заявив, що у разі відмови Єврокомісії продовжити після 15 вересня заборону на імпорт до п'яти країн ЄС зерна з України Польща в односторонньому порядку "закриє кордон".

Від початку російської агресії через "коридори солідарності" з України експортовано понад 35 мільйонів тонн зерна та продовольства.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони продовжили до 15 вересня 2023 року.

Міністри сільського господарства цих країн 19 липня ухвалили спільну заяву з вимогою продовження рішення Єврокомісії щодо запровадження захисних заходів проти імпорту українського продовольства до кінця року.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що у разі продовження Єврокомісією заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня Україна буде вимушена розглянути дзеркальні заходи.
Ключові теги: ЄС
 

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