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Світові ціни на продовольство в травні знову почали знижуватися після зростання у квітні - ФАО

16:07 05.06.2023 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство в травні знову почали знижуватися після невеликого зростання у квітні, повідомляє ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство в травні 2023 року становив 124,3 пункту, що на 3,4 пункту (на 2,6%) нижче, ніж у квітні, і на 35,4 пункту (22,1%) нижче від рекордно високого рівня, якого він досяг у березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в травні порівняно з квітнем знизився на 4,8%. У річному вираженні падіння становило 25,3%. Світові ціни на пшеницю знизилися на 3,5% порівняно з попереднім місяцем, що "відображає перспективи достатніх світових постачань у майбутньому сезоні та продовження Чорноморської зернової ініціативи". Світові ціни на кукурудзу в травні впали на 9,8%, на ячмінь і сорго - на 9,5% і 9,7% відповідно. Водночас світові ціни на рис продовжували зростати в травні.

Індекс цін на рослинну олію в травні в місячному вираженні знизився на 8,7% і на 48,2% - порівняно з травнем минулого року. Тривале зниження індексу відображає падіння світових цін на пальмову, соєву, рапсову та соняшникову олії, йдеться в повідомленні.

Індекс цін на молочні продукти минулого місяця знизився на 3,2% порівняно з квітнем і на 17,7% - порівняно з травнем 2022 року. Зниження в травні було спричинене різким падінням світових цін на сир, головним чином, через наявність достатніх експортних запасів, зокрема через запаси на тлі сезонно високого виробництва молока в північній півкулі, пояснює ФАО.

Індекс цін на м'ясо в травні зріс на 1%, що є четвертим щомісячним підвищенням поспіль. Але порівняно з травнем минулого року він був на 4,1% нижчим. "Світові ціни на м'ясо птиці в травні продовжили зростання, спричинене збереженням високого попиту на імпорт, особливо в Азії, і деякими побоюваннями щодо потенційних короткострокових проблем із поставками через широко поширені спалахи грипу птахів", - ідеться в повідомленні.

Світові ціни на яловичину зросли несуттєво. Зростання цін на свинину, що триває четвертий місяць поспіль, пов'язане з обмеженнями поставок, які спричинені високими виробничими витратами та хворобами тварин. Світові ціни на баранину впали через високу експортну доступність з Океанії.

Індекс цін на цукор у травні порівняно з квітнем зріс на 5,5%, відносно до травня минулого року зростання становило 30,9%. Ціни збільшуються четвертий місяць поспіль. Це стало наслідком зростання побоювань щодо того, як розвиток явища Ель-Ніньо може вплинути на врожай 2023/2024 сільгоспроку, а також пов'язано з нижчим, ніж очікувалося раніше, рівнем світових запасів.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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