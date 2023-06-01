Росія знову повністю заблокувала роботу «зернового коридору»

Робота "Чорноморської зернової ініціативи" знову зупинена: Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України.

Так, Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в "Ініціативі", повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Впродовж двох днів, 30 та 31 травня, Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в "Чорноморській ініціативі" 10 суден на три порти. Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні", - наголошується у повідомленні.

При цьому в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства.

"Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу", - зазначають у міністерстві.

Українська сторона наголошує, що блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов "Зернової ініціативи".

З огляду на це українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден.

Як повідомлялося, раніше найбільший український порт "Південний" призупинив роботу, оскільки Росія відмовляється пропускати до нього вантажні судна, фактично виключивши його із "Чорноморської зернової ініціативи". За даними ООН, порт "Південний" не отримав жодного судна в рамках угоди з 2 травня.

Нагадаємо, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці - до 18 липня.

З середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці. З 19 травня відновилися припинені з 7 травня через позицію російської сторони у Спільному координаційному центрі (СКЦ) інспекції суден на шляху до українських портів, але тільки для двох із них.

"Зернова ініціатива", увалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".