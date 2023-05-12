12 країн ЄС поскаржилися Брюсселю на відсутність консультацій щодо угоди про українське зерно

Європейська комісія отримала листа від 12 країн-членів, які поскаржилися, що Брюссель не проконсультувався з ними щодо угоди про імпорт українського зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердила речниця ЄК на брифінгу у Брюсселі.

"Я можу підтвердити, що ми отримали листа і ми дамо відповідь на нього. Але на цьому етапі ми не даватимемо додаткових коментарів", - сказала речниця.

Вона зазначила, що коли наприкінці квітня узгоджувалася угода щодо імпорту зерна з України до п'яти країн ЄС, Єврокомісія проінформувала всі країни через їхніх представників у Брюсселі відповідно до процедури.

Речниця нагадала, що запроваджені обмежувальні заходи чинні до 5 червня, потім набудуть чинності нові домовленості і за ними Єврокомісія має повноваження запроваджувати подібні кроки, які діють зараз.

"Якщо будуть сценарії, такі як зараз, за яких потрібні будуть превентивні заходи, ми готові розглянути їх. Але термін чинних заходів завершується 5 червня", - сказала вона.

В Єврокомісії також наголосили, що загалом проблеми з імпортом зерна насамперед спричинила Росія, заблокувавши Чорне море.

Раніше повідомлялося, що запуск фінансової підтримки ЄС для фермерів у країнах-сусідках України затримується через те, що дві країни - Словаччина та Угорщина - ще не відкликали свої односторонні рішення про заборону імпорту української сільгосппродукції.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п'яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п'яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів у цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.